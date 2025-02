ARCA: los gastos cotidianos que te pueden traer problemas y seguro no sabías

Los gastos cotidianos que pueden traerte problemas con ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantuvo los controles sobre los contribuyentes e incluso reforzó algunos con el objetivo de sancionar a los evasores y muchas personas no saben que hay gastos cotidianos que pueden llevar a tener problemas con el fisco.

Es así cómo algunas operaciones pueden llamar la atención de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sobre todo algunas compras o transferencias que a primera vista no parecerían problemáticas.

Dentro de los gastos más frecuentes que pueden traer problemas con ARCA están los realizados con tarjetas de crédito, ya que si estos no coinciden con los datos que entregó el o la contribuyente pueden encender las alarmas del ente nacional.

Además, hay quienes utilizan cuentas en plataformas extranjeras cómo PayPal o Payoneer, que no tienen la obligación de compartir datos con el gobierno argentino, por lo cual es un método elegido por muchos que realizan actividades para el exterior y no lo declararon. En muchos casos, estas personas al querer hacer una compra o transacción que exceda los límites permitidos por la ex AFIP rápidamente podrán tener conflictos. También puede pasar que quieran ingresar el dinero a una cuenta en Argentina y ahí comienza la investigación por parte de la entidad.

Algo similar sucede con los trabajadores de la economía informal o comúnmente conocido cómo "trabajo en negro". Son personas que tienen un empleo, pero al no estar registrado muchas veces realizan transacciones con alguna cuenta bancaria o billetera virtual y el fisco argentino puede notar inconsistencias.

También puede suceder que estos contribuyentes quieran realizar una compra "grande" como un inmueble o un vehículo y ARCA note que la persona no tiene fondos declarados para tal transacción.

Cuáles son los límites de transferencias para no tener problemas con ARCA

Para este año, ARCA estableció que estarán sujetos a investigación todas las personas que realicen transferencias entre cuentas propias que superen los $600.000. En esa línea, también pondrán la lupa en los saldos mensuales que alcancen o superen el millón de pesos.

Además, las billeteras virtuales también son vigiladas por ARCA, que estableció que cualquier monto que exceda los dos millones de pesos será objeto de investigación. Para evitar problemas con la ex AFIP, lo ideal es declarar los fondos, emitiendo las respectivas facturas en la página del organismo sobre las operaciones realizadas con plataformas tanto locales como del exterior. Además, ante dudas es fundamental consultar con un contador matriculado.