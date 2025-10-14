El cambio de ARCA para los trámites.

Hacer trámites siempre es una tarea tediosa que conlleva tiempo y paciencia, algo que sucede tanto de manera presencial como online, donde muchas veces es difícil encontrar lo que se busca o quién responda las dudas. En ese contexto, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó un anuncio sobre los procedimientos que se requieren hacer en la entidad.

Es así como la ex AFIP incorporó una nueva funcionalidad en su página oficial que permite a los contribuyentes seguir sus trámites de forma centralizada. Allí se pueden consultar presentaciones digitales, reclamos, turnos y más gestiones en un solo lugar, acortando tiempos y simplificando las acciones.

ARCA en su nuevo sitio cuenta con un nuevo módulo bajo el menú principal titulado "Seguimiento de Trámites", donde se concentra todas las interacciones con el organismo en una interfaz intuitiva y organizada.

Allí cada sección permite ver el estado actual de las gestiones, la fecha de ingreso, y las notificaciones o respuestas emitidas por la ex AFIP. "El objetivo principal es centralizar todos los trámites en un único espacio digital", expresaron desde el organismo.

Qué trámites se pueden hacer desde la página de ARCA

Presentaciones digitales.

Consultas web.

Reclamos y sugerencias.

Turnos.

Mis Presentaciones digitales.

Presentaciones de mis representados.

También desde la entidad destacaron que esta mejora no solo ahorra tiempo, sino que también impulsa la autogestión al reducir la necesidad de consultas presenciales o múltiples accesos a distintos servicios.