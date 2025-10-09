Qué es y cómo funciona el Monotributo Promovido.

En octubre de 2025, entra en vigencia un nuevo régimen llamado monotributo promovido, pensado para trabajadores independientes que buscan incorporarse a la economía formal sin complicaciones ni costos elevados. Esta modalidad permite regularizar su situación ante Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con aportes reducidos y acceso a beneficios previsionales.

Este régimen está diseñado para quienes no cuentan con empleados ni un local comercial, simplificando el inicio de actividades y evitando el pago del componente impositivo durante los primeros tres años. Según explicaron desde la ex AFIP, se trata de un "régimen de inclusión social destinado a los trabajadores independientes que se encuentren sin un local comercial ni empleados a cargo".

Durante los primeros 36 meses, los aportes son mínimos, equivalentes al 1 por ciento de los ingresos brutos mensuales, y luego aumentan al 2,5 por ciento. Esto permite que los trabajadores puedan acceder a la seguridad social desde el primer día, sin la carga impositiva habitual.

Cómo adherirme al Monotributo Promovido

Para poder adherirse a este régimen, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos ser mayor de 18 años, desarrollar una actividad independiente sin establecimiento fijo ni importaciones, y que esta sea su principal fuente de ingresos, salvo que compatibilicen con planes sociales.

Además, no pueden superar las seis operaciones anuales con el mismo cliente ni exceder el límite de facturación por operación, que está fijado en $127.189,40. Tampoco deben tener empleados ni estar alcanzados por Bienes Personales. Para los graduados universitarios, hay condiciones adicionales, como no haber pasado más de dos años desde la obtención del título y haber cursado sin pagar matrículas ni cuotas.

El trámite para inscribirse es 100 por ciento online y gratuito. Para hacerlo, es necesario contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior. El proceso comienza ingresando al portal de la ex AFIP para verificar datos personales, luego se agrega el servicio “Monotributo” dentro del Administrador de Relaciones de Clave Fiscal y se selecciona la opción “Trabajador promovido”.

Una vez dentro, se debe completar la información sobre la actividad, incluyendo fecha de inicio, descripción de la tarea principal, ingresos mensuales estimados y domicilio fiscal, además de la opción de asociar una obra social. Al confirmar la inscripción, el sistema genera una constancia digital que habilita la emisión de facturas tipo “C”.

Desde ARCA aseguran que con esta iniciativa se busca fomentar la inclusión social y brindar a los trabajadores independientes una vía simple y accesible para formalizar su actividad, acceder a beneficios previsionales y cumplir con sus obligaciones fiscales sin obstáculos.