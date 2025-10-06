ARCA sancionará a los contribuyentes que pasen los límites para las transferencias.

Con la llegada de un nuevo mes, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores de todas las transacciones que controla y hay ciertas operaciones que pueden ser investigadas a fondo en caso de considerarlo necesario si superan ciertos montos en octubre del 2025.

Es así como por ejemplo la ex AFIP pone la lupa sobre las transferencias, ya sean bancarias o por billeteras virtuales, que pasen ciertos límites y en caso de que el contribuyente no pueda justificar los montos puede estar en serios problemas.

También están bajo el control de ARCA las extracciones bancarias, saldos bancarios, plazos fijos y tenencias en sociedades de bolsa, cada ítem con su propio límite mensual.

Cuáles son los nuevos límites para las transferencias en octubre:

Transferencias o acreditaciones : el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000.

: el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000. Extracciones en efectivo: el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto.

el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto. Saldos bancarios a último día del mes : se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000

: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000 Compras de consumidor final: se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional.

Pagos : el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas.

: el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas. Plazos fijos : se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Antes, el límite era de $ 1.000.000.

: se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Antes, el límite era de $ 1.000.000. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales : Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.

: Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas. Tenencias en sociedades de bolsa: el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.

En caso de superar estos montos, la ex AFIP puede pedir la siguiente documentación:

Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación.

Declaraciones juradas de impuestos.

Facturas por ventas o servicios.

Constancias de transferencias anteriores.

Si no se puede justificar el origen del dinero, ARCA aplica sanciones económicas que van desde multas hasta el bloqueo temporal de las cuentas involucradas hasta que el contribuyente pueda regularizar la situación.