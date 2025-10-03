Cuánto vale el Monotributo en octubre del 2025.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó la actualización de las escalas y cuotas del Monotributo que comenzaron a regir desde octubre de 2025. Esta revisión semestral se realiza tomando en cuenta la inflación acumulada y el índice de precios al consumidor (IPC), para ajustar los montos que deben abonar los contribuyentes inscriptos en este régimen simplificado.

Las nuevas categorías del Monotributo de la ex AFIP establecen los límites de facturación anual que determinan la clasificación de cada monotributista. Contar con la categoría correcta es clave para evitar multas, mantener los beneficios del régimen y cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Las escalas vigentes para octubre 2025

Los límites de facturación de cada categoría son los siguientes:

A: $8.992.597,87

B: $13.175.201,52

C: $18.473.166,15

D: $22.934.610,05

E: $26.977.793,60

F: $33.809.379,57

G: $40.431.835,35

H: $61.344.853,64

I: $68.664.410,05

J: $78.632.948,76

K: $94.805.682,90

Para recategorizarse, los contribuyentes deben ingresar al portal oficial del Monotributo ARCA con su clave fiscal, seleccionar la opción 'Recategorización' y luego presionar 'Recategorizarme'. Allí deberán cargar y verificar sus datos para confirmar el cambio si corresponde.

En cuanto a los montos mensuales a pagar, ARCA definió estos valores actualizados para las cuotas según categoría y actividad:

A: $37.085,74

B: $42.216,41

C: $49.435,58 (servicios) y $48.320,22 (venta)

D: $63.357,80 (servicios) y $61.824,18 (venta)

E: $89.714,31 (servicios) y $81.070,26 (venta)

F: $112.906,59 (servicios) y $97.291,54 (venta)

G: $172.457,38 (servicios) y $118.920,05 (venta)

H: $391.400,62 (servicios) y $238.038,48 (venta)

I: $721.650,46 (servicios) y $355.672,64 (venta)

J: $874.069,29 (servicios) y $434.895,92 (venta)

K: $1.208.890,60 (servicios) y $525.732,01 (venta)

El pago del Monotributo debe realizarse exclusivamente por medios electrónicos, como Volante Electrónico de Pago (VEP), homebanking, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, débito automático, Mercado Pago o planes de facilidades de pago.

Desde el 1° de julio y hasta el 30 de diciembre de 2025 está vigente un plan de pagos especial para regularizar deudas impositivas vencidas hasta el 30 de abril de este año. Esto incluye cuotas atrasadas del Monotributo, que se abonan según el mes en curso.

En caso de que un monotributista no realice la recategorización correspondiente y su facturación indique que debe pasar a una categoría superior, ARCA puede recategorizarlo de oficio. Si corresponde una categoría inferior, el contribuyente puede solicitar la modificación mediante una Presentación Digital denominada 'Monotributo – Modificación de categoría actual por error'. Hay que estar atentos porque puede haber distintas sanciones económicas.