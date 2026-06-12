ARCA reglamentó el blanqueo para trabajadores no registrados en Argentina: cómo funciona el nuevo esquema

ARCA reglamentó el régimen de blanqueo laboral.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, una herramienta que busca incentivar la formalización de trabajadores no registrados mediante importantes beneficios para los empleadores.

La medida de la ex AFIP quedó oficializada a través de la Resolución General 5862/2026 y contempla quitas de deuda previsional y planes de pago de hasta 72 cuotas. Está dirigida a empresas del sector privado que tengan trabajadores sin registrar o con registraciones deficientes, ya sea por haber declarado una fecha de ingreso posterior a la real o por informar remuneraciones inferiores a las efectivamente abonadas.

Uno de los principales atractivos del régimen es la condonación de parte de las deudas acumuladas por aportes y contribuciones a la seguridad social. El porcentaje de reducción varía según el tamaño de la empresa.

Las micro y pequeñas empresas que cuenten con certificado MiPyME, junto con las entidades sin fines de lucro, podrán acceder a una condonación del 90% de la deuda. En el caso de las medianas empresas, el beneficio será del 80%, mientras que para las grandes compañías la quita alcanzará el 70%.

La reducción alcanza obligaciones vinculadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), PAMI, obras sociales, asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo. Además, la normativa prevé la condonación total de las deudas correspondientes al Sistema Nacional del Seguro de Salud, la Ley de Riesgos del Trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Para el saldo que permanezca vigente luego de aplicar las quitas, ARCA habilitó distintas alternativas de cancelación. Los empleadores podrán optar por el pago al contado, modalidad que incorpora una reducción adicional equivalente al 50% del monto remanente, o adherir a planes de financiación con cuotas mensuales.

En este último caso, las micro y pequeñas empresas, así como las entidades sin fines de lucro, podrán financiar la deuda en hasta 72 cuotas con un anticipo equivalente al 3 por ciento del monto adeudado. Las medianas empresas tendrán acceso a planes de hasta 48 cuotas con un pago inicial del 4%, mientras que las grandes compañías podrán regularizar su situación en hasta 36 cuotas abonando un anticipo del 5%.

La tasa de financiación será del 1% mensual y tanto el pago a cuenta como las cuotas tendrán un piso mínimo de 50.000 pesos. La regularización podrá realizarse hasta el 28 de noviembre de 2026 e incluir obligaciones devengadas hasta octubre de ese año.

Cómo adherir al blanqueo de trabajadores de ARCA

Para adherir, los empleadores deberán corregir previamente la situación registral de los trabajadores involucrados mediante los sistemas habilitados por ARCA, presentar las declaraciones juradas correspondientes y luego elegir la modalidad de pago.

Un dato importantes es que quedarán excluidos del régimen los organismos del sector público y aquellos empleadores que ya hayan regularizado a los mismos trabajadores a través del blanqueo laboral previsto en la Ley Bases.

La normativa también establece causales de caducidad. El beneficio se perderá automáticamente cuando existan dos cuotas impagas —consecutivas o alternadas— durante los 60 días posteriores al vencimiento de la segunda, o cuando la última cuota permanezca sin cancelar por más de 60 días. En esos casos, ARCA quedará habilitada para iniciar acciones de ejecución fiscal por las sumas adeudadas.

