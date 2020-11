Reunión del Gobierno para agilizar la ampliación de la AUH

Con el fin de incorporar a nuevos niños y niñas a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Desarrollo Social, Educación y Salud, Daniel Arroyo, Nicolás Trotta y Ginés González García, respectivamente. El Gobierno quiere agilizar la realización de trámites para el acceso a las prestaciones

Junto a Arroyo, Raverta acordó intercambiar información que permita encontrar a los 300.000 destinatarios de la AUH no identificados. En esa línea, subrayó: “Una red que establecerá una búsqueda activa para que, en la Argentina, por fin, no haya ningún nene, ninguna nena, que no tenga su asignación universal”.

A su vez, con Trotta, la titular de la Anses decidió establecer un sistema de intercambio de datos para no evitar presentar documentación para acreditar escolaridad. “Queremos hacer un poco más sencilla su vida, sus proyectos, sus sueños y sus aspiraciones”, remarcó.

Asimismo, con González García firmó un convenio para simplificar la acreditación de diversos beneficios. Al respecto, el funcionario señaló: “Queremos poner en diálogo a las distintas dependencias del Estado y generar un sistema de alertas que encuentre a quienes no tienen cobertura”.

Recarga de la Tarjeta Alimentar

El Ministerio de Desarrollo Social y Anses pusieron en marcha la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar para aquellos beneficiarios que cuenten con el plástico. El monto que impactará en los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo corresponde a noviembre, y previo a la recarga doble que se activará en diciembre.

De esta forma, el pago de los $ 4.000 o $ 6.000 correspondientes según tengan uno o más hijos menores de 6 años inclusive, ya se encuentra disponible.

Los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo pueden consultar en el padrón de la Tarjeta Alimentar si cuenta con el plástico disponible para su retiro.

Fecha de carga de saldo de la Tarjeta Alimentaria con AUH

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: Viernes 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: Lunes 16 de noviembre.

DNI terminados en 5: Martes 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: Miércoles 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: Jueves 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: Viernes 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: Martes 24 de noviembre.