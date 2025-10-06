Cómo se si me corresponde "Volver al Trabajo"

El programa “Volver al Trabajo”, que reemplaza al antiguo Potenciar Trabajo, está destinado a quienes anteriormente formaban parte de ese plan y busca acompañar la transición hacia el empleo formal. Según informó el Ministerio de Capital Humano, su finalidad es brindar herramientas concretas para mejorar la inserción laboral de los beneficiarios y favorecer la formación de nuevos emprendimientos.

Este programa está orientado a trabajadores informales y personas desocupadas que desean capacitarse o adquirir experiencia en diferentes áreas productivas. A través de capacitaciones laborales, prácticas en empresas y asistencia técnica para proyectos individuales o grupales, los participantes pueden fortalecer su perfil y aumentar sus posibilidades de empleabilidad.

Cada beneficiario recibe una asignación mensual fija no remunerativa, que se acredita de manera automática en sus cuentas bancarias. En octubre de 2025, el monto del beneficio no presenta modificaciones, por lo que los titulares del programa percibirán $78.000.

Cuándo cobro Volver al Trabajo

El pago correspondiente al mes de octubre se realiza el quinto día hábil, por lo que los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo recibirán su acreditación el lunes 7 de octubre de 2025. El monto se deposita de forma directa, sin necesidad de trámite previo.

Cómo consultar si te corresponde el cobro

Existen varias formas de verificar si el beneficio está activo:

Desde Mi ANSES o la app Mi Argentina: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, luego seleccionar la opción “Mis cobros” y verificar si figura la prestación “Volver al Trabajo” .

Desde el Portal Empleo: ingresar en www.portalempleo.gob.ar, acceder con CUIL y contraseña, y revisar si el programa figura entre las prestaciones vigentes del mes.

Cuánto cobro "volver al trabajo"

"Volver al Trabajo", ex Potenciar Trabajo: qué obligaciones de los beneficiarios

Las personas incluidas en “Volver al Trabajo” deben:

Mantener actualizados sus datos personales y laborales en el Portal Empleo.

Participar en las instancias de capacitación o prácticas convocadas por la Secretaría de Trabajo.

Cumplir con las condiciones previstas en la normativa vigente.

Presentar la documentación solicitada y comunicar cualquier cambio que afecte su elegibilidad.

Devolver los montos percibidos indebidamente, si correspondiera.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social supervisa el cumplimiento de estas condiciones y evalúa periódicamente el funcionamiento del programa, con el objetivo de asegurar su correcta aplicación y adecuación a las necesidades del mercado laboral.

