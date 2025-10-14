PUAM de ANSES: cuánto cobro en octubre 2025 y quiénes la cobran

Qué es la pensión para el adulto mayor

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una de las prestaciones que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para garantizar un ingreso mensual a quienes no pudieron acceder a una jubilación ordinaria. Se trata de un beneficio que busca ofrecer cobertura previsional y estabilidad económica a las personas mayores de 65 años que no completaron los años de aportes requeridos por el régimen tradicional. Cuánto se cobra de la PUAM este mes confirmado.

Cuánto se cobra por la PUAM en octubre

De acuerdo con la información oficial de ANSES, durante el mes de octubre los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor perciben un haber mensual de $331.039. Este monto se actualiza siguiendo la ley de movilidad previsional, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la inflación y los aumentos otorgados a las jubilaciones mínimas. Además, los beneficiarios de la PUAM reciben automáticamente los bonos o refuerzos extraordinarios que el Gobierno disponga para los haberes más bajos.

En octubre, por ejemplo, corresponde el refuerzo de $70.000, siempre que la suma del haber mensual más el bono no supere el piso definido por la normativa. Así, la PUAM se mantiene alineada al 80% del haber mínimo jubilatorio, asegurando que sus beneficiarios no queden rezagados frente al aumento del costo de vida.

Cuándo se cobra la PUAM: calendario de pago de octubre 2025

El cronograma de pagos de ANSES para los titulares de la PUAM coincide con el de las jubilaciones y pensiones mínimas. Los pagos se realizan según la terminación del número de documento:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Los beneficiarios cobran en su cuenta bancaria habitual, donde también se acredita el refuerzo si corresponde.

Quiénes pueden acceder a la PUAM

La PUAM está destinada a quienes no perciben ni tienen derecho a una jubilación o pensión, y cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Los requisitos generales son los siguientes: