PUAM de ANSES: cuánto cobro en octubre 2025 y quiénes la cobran

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una de las prestaciones que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para garantizar un ingreso mensual a quienes no pudieron acceder a una jubilación ordinaria. Se trata de un beneficio que busca ofrecer cobertura previsional y estabilidad económica a las personas mayores de 65 años que no completaron los años de aportes requeridos por el régimen tradicional. Cuánto se cobra de la PUAM este mes confirmado.
Cuánto se cobra por la PUAM en octubre
De acuerdo con la información oficial de ANSES, durante el mes de octubre los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor perciben un haber mensual de $331.039. Este monto se actualiza siguiendo la ley de movilidad previsional, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la inflación y los aumentos otorgados a las jubilaciones mínimas. Además, los beneficiarios de la PUAM reciben automáticamente los bonos o refuerzos extraordinarios que el Gobierno disponga para los haberes más bajos.
En octubre, por ejemplo, corresponde el refuerzo de $70.000, siempre que la suma del haber mensual más el bono no supere el piso definido por la normativa. Así, la PUAM se mantiene alineada al 80% del haber mínimo jubilatorio, asegurando que sus beneficiarios no queden rezagados frente al aumento del costo de vida.
Cuándo se cobra la PUAM: calendario de pago de octubre 2025
El cronograma de pagos de ANSES para los titulares de la PUAM coincide con el de las jubilaciones y pensiones mínimas. Los pagos se realizan según la terminación del número de documento:
-
DNI terminados en 0: 8 de octubre
-
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
-
DNI terminados en 3: 13 de octubre
-
DNI terminados en 4: 14 de octubre
-
DNI terminados en 5: 15 de octubre
-
DNI terminados en 6: 16 de octubre
-
DNI terminados en 7: 17 de octubre
-
DNI terminados en 8: 20 de octubre
-
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Los beneficiarios cobran en su cuenta bancaria habitual, donde también se acredita el refuerzo si corresponde.
Quiénes pueden acceder a la PUAM
La PUAM está destinada a quienes no perciben ni tienen derecho a una jubilación o pensión, y cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.
Los requisitos generales son los siguientes:
-
Tener 65 años o más.
-
Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos 10 años de residencia en el país inmediatamente anteriores a la solicitud.
-
En el caso de los extranjeros, contar con una residencia mínima de 20 años en Argentina, de los cuales al menos 10 años deben ser continuos e inmediatamente previos a la fecha de solicitud.
-
No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación, pensión nacional, provincial o municipal, ni a una prestación por desempleo.
-
En caso de percibir otra prestación, debe renunciarse antes de iniciar el trámite de la PUAM.
-
Mantener residencia permanente en Argentina. El beneficio puede suspenderse si la persona permanece fuera del país por más de 90 días consecutivos.