PUAM de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025 y quiénes la cobran

Aumento de la PUAM en septiembre confirmado.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ya tienen definido cuánto percibirán en septiembre 2025 y cuándo se acreditarán los pagos, de acuerdo al cronograma oficial de la ANSES.

La PUAM es una prestación previsional destinada a las personas mayores de 65 años que no lograron reunir los 30 años de aportes exigidos para tramitar una jubilación ordinaria. Su monto equivale al 80% de la jubilación mínima y se ajusta todos los meses en base a la evolución de la inflación.

En septiembre, el haber de la PUAM se actualiza con un incremento del 1,9% —en línea con la suba de precios de julio— y se complementa con un bono extraordinario que sigue vigente para reforzar los ingresos de los beneficiarios.

Al igual que ocurre con las jubilaciones mínimas y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y por madres de siete hijos o más, este bono se paga en forma íntegra cuando el haber mensual es inferior al piso previsional.

PUAM ANSES: cuándo se cobra.

ANSES: quiénes pueden cobrar la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está dirigida a:

Personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes suficientes para jubilarse.

Residentes argentinos que acrediten al menos 20 años de residencia en el país.

Quienes no perciban otro beneficio contributivo o no contributivo (con excepción de la pensión universal).

PUAM ANSES: Calendario de pago en septiembre 2025

El pago de la PUAM se hará de acuerdo con la terminación del DNI, siguiendo el mismo esquema que las jubilaciones mínimas:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

ANSES: cuánto aumenta en septiembre la PUAM.

¿Cómo tengo que hacer para tramitar la PUAM?

Si cumplís con los requisitos, podés iniciar el trámite siguiendo estos pasos:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave de seguridad social. Verificá tu historia laboral para confirmar que no tenés los aportes necesarios. Pedí un turno para finalizar el trámite de manera presencial, presentando tu DNI.

El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Si tenés dudas, podés consultar directamente en las oficinas de ANSES.