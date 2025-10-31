Pensiones No Contributivas (PNC): monto y cuánto cobran en noviembre 2025

Aumento de los jubilados y pensionados en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos y el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a noviembre de 2025.

Estas prestaciones, dirigidas a personas que no pueden acceder a una jubilación tradicional, tendrán un aumento del 2,08% en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, según los datos difundidos por el INDEC. Además, el organismo previsional mantendrá el bono extraordinario de $70.000, una asistencia adicional que busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Qué son las Pensiones No Contributivas

Las PNC son beneficios previsionales otorgados por ANSES a aquellas personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Estas pensiones contemplan diversas situaciones de vulnerabilidad social y económica, y están destinadas a garantizar un ingreso básico mensual.

Existen distintas categorías dentro del programa:

Por invalidez o discapacidad: para personas que acrediten un grado de incapacidad laboral igual o superior al 76%.

Por vejez: destinada a adultos mayores de 70 años sin aportes suficientes.

Para madres de siete hijos o más: quienes reciben un haber equivalente a la jubilación mínima.

Pensiones graciables o especiales: otorgadas por ley o decreto en casos específicos.

Cuánto aumentan las PNC en noviembre

Aumento y bono confirmado para noviembre 2025

A partir del 1° de noviembre, las Pensiones No Contributivas se actualizarán con un incremento del 2,08%, conforme al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes según la evolución de la inflación.

Junto al aumento, ANSES confirmó la continuidad del bono de $70.000, que se acreditará automáticamente junto con el haber mensual. Este refuerzo se paga completo a quienes perciben los montos mínimos y de forma proporcional a quienes superan ese nivel, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El objetivo del bono es compensar el efecto de la inflación y sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados más afectados.

ANSES: montos de las PNC en noviembre 2025

Con el incremento previsto y el refuerzo extraordinario, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 de haber + $70.000 de bono = $303.136,88 en total .

PNC para madres de siete hijos o más: $333.085,39 de haber + $70.000 de bono = $403.085,39 en total .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 de haber + $70.000 de bono = $336.442,16 en total.

Estos montos se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias habituales de cada beneficiario.

Cuánto se cobra de PNC en noviembre

Calendario de pagos de PNC – Noviembre 2025

Los pagos se realizarán entre el 10 y el 14 de noviembre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 10 de noviembre 2 y 3 11 de noviembre 4 y 5 12 de noviembre 6 y 7 13 de noviembre 8 y 9 14 de noviembre

El cronograma podrá verse afectado por los feriados nacionales del viernes 21 y lunes 24 de noviembre, por lo que se recomienda consultar previamente las fechas en el portal de ANSES o en la aplicación Mi ANSES.