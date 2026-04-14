Las jubilaciones y pensiones aumentarán 3,4% en mayo: la mínima todavía no llega ni a los 400 mil pesos

El último dato de inflación publicado por el INDEC definió el porcentaje de aumento que recibirán jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales desde mayo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue del 3,4%, cifra que tomará la ANSES para actualizar los haberes previsionales.

Actualmente, el organismo ajusta las prestaciones en base a la inflación registrada con dos meses de rezago. Por eso, el dato de marzo impactará directamente en los ingresos de mayo de jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. Con la publicación del IPC, quedó confirmado que los haberes se incrementarán en ese mismo porcentaje en la próxima actualización.

Jubilaciones: cómo funciona el esquema de movilidad vigente

El sistema actual fue establecido mediante el Decreto 274/2024, que reemplazó el mecanismo trimestral por ajustes mensuales vinculados a la evolución de los precios. Con la suba del 3,4%, el haber mínimo pasará a ser de $ 393.250,16. En caso de que se mantenga el bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando a los jubilados de menores ingresos, el monto total podría alcanzar los $ 463.250,16.

Cómo quedarán las prestaciones en mayo de 2026

Tras el último dato de inflación, los principales haberes quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 393.250,16

Jubilación mínima con bono: $ 463.250,16

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 314.600,13

PUAM con bono: $ 386.980,13

Pensiones no contributivas: $ 275.275,11

Pensiones no contributivas con bono: $ 345.275,11

Pensión Madre de 7 Hijos: $ 393.243,25

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $ 463.243,25

En el caso de las asignaciones familiares y universales, también se aplicará el mismo ajuste:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 141.312,64

AUH por discapacidad: $ 460.133,10

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $ 70.664,59

Asignación por Embarazo (AUE): $ 134.393,36

Cuándo se cobrarán los haberes

El calendario de pagos de la ANSES para mayo aún no fue oficializado. Como es habitual, las fechas se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario. Generalmente, las jubilaciones y pensiones mínimas comienzan a abonarse en la segunda semana del mes, mientras que los haberes más altos se acreditan en la tercera.

Mientras tanto, el organismo continúa con los pagos correspondientes a abril, que ya incorporan el ajuste previo por inflación.