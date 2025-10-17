Cuánto aumenta la AUH de ANSES en noviembre 2025: el monto

Cuánto aumenta la AUH con aumento

El Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales administradas por la ANSES, que regirá a partir de noviembre. La suba se aplicará de manera automática, en línea con la inflación de septiembre medida por el INDEC, como parte del esquema de actualización mensual dispuesto para preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Aumento de la AUH en noviembre

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 274/2024, los montos de la AUH se actualizan cada mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. En esta oportunidad, la suba será del 2,1%, correspondiente a la inflación registrada en septiembre.

Cuánto aumenta la AUH de ANSES en noviembre

Con el nuevo incremento, la AUH general pasará de $117.252 a $119.714. Sin embargo, el monto que los beneficiarios cobran mensualmente será de $95.772, ya que la ANSES retiene el 20% del total, que se abona al finalizar el año una vez presentada la Libreta de Asignación Universal. En tanto, la AUH por discapacidad también se ajustará con el mismo porcentaje, pasando de $305.396,11 a $311.809 en noviembre.

Qué pasará con la Tarjeta Alimentar

Por el momento, el Ministerio de Capital Humano no anunció cambios en los montos de la Tarjeta Alimentar, por lo que todo indica que se mantendrán los valores vigentes en octubre:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Con esta nueva actualización, la ANSES mantiene el esquema de ajuste mensual basado en la inflación, con el objetivo de acompañar la evolución de los precios y resguardar el poder de compra de las familias que dependen de la AUH y otras prestaciones sociales.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La ANSES simplificó el proceso y permite realizar la presentación de manera digital a través de Mi ANSES.

El procedimiento consiste en:

Ingresar con CUIL y clave personal. Seleccionar la opción “Hijos” → “Libreta AUH” y verificar los datos cargados. En caso de faltantes, generar el formulario, imprimirlo y hacerlo completar en la escuela o centro de salud. Subir una foto del formulario completo en formato JPG (menor a 3 MB) a la misma sección del portal. Confirmar la carga y esperar el correo de validación del organismo.

Una vez aprobado, el titular recupera el 20% retenido de los haberes acumulados durante el año, acreditado en la misma cuenta donde percibe la asignación mensual.