Calendario de pagos de ANSES septiembre 2025 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en septiembre de 2025 las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 1,90%, en el marco de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24. Con este incremento, quienes perciben la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, cobrarán un total de $390.277,17.
Cabe recordar que los aumentos se calculan todos los meses en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En el caso de los haberes de septiembre, se tomó como referencia el índice de inflación registrado en julio de 2025.
ANSES jubilados y pensionados: fechas de cobro en septiembre 2025
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre de 2025
DNI terminados en 1: 9 de septiembre de 2025
DNI terminados en 2: 10 de septiembre de 2025
DNI terminados en 3: 11 de septiembre de 2025
DNI terminados en 4: 12 de septiembre de 2025
DNI terminados en 5: 15 de septiembre de 2025
DNI terminados en 6: 16 de septiembre de 2025
DNI terminados en 7: 17 de septiembre de 2025
DNI terminados en 8: 18 de septiembre de 2025
DNI terminados en 9: 19 de septiembre de 2025
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre de 2025
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre de 2025
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre de 2025
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre de 2025
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre de 2025
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre de 2025
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre de 2025
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre de 2025
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre de 2025
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre de 2025
ANSES: montos actualizados en septiembre 2025
Además del calendario, la ANSES detalló los importes que percibirán los beneficiarios tras el incremento del 1,90%:
Jubilación mínima: $390.277,17 (incluye bono de $70.000).
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 (incluye bono de $70.000).
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $294.194,02 (incluye bono de $70.000).
Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17 (incluye bono de $70.000).
Cómo consultar los haberes de septiembre
Los jubilados y pensionados pueden acceder a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para:
Verificar el monto exacto a cobrar.
Consultar el detalle del bono.
Controlar los descuentos aplicados.