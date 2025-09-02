Calendario de pagos de ANSES septiembre 2025 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

Cuándo cobran los pensionados en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en septiembre de 2025 las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 1,90%, en el marco de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24. Con este incremento, quienes perciben la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, cobrarán un total de $390.277,17.

Cabe recordar que los aumentos se calculan todos los meses en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En el caso de los haberes de septiembre, se tomó como referencia el índice de inflación registrado en julio de 2025.

ANSES: cuánto cobran los jubilados calendario pagos

ANSES jubilados y pensionados: fechas de cobro en septiembre 2025

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre de 2025

DNI terminados en 1: 9 de septiembre de 2025

DNI terminados en 2: 10 de septiembre de 2025

DNI terminados en 3: 11 de septiembre de 2025

DNI terminados en 4: 12 de septiembre de 2025

DNI terminados en 5: 15 de septiembre de 2025

DNI terminados en 6: 16 de septiembre de 2025

DNI terminados en 7: 17 de septiembre de 2025

DNI terminados en 8: 18 de septiembre de 2025

DNI terminados en 9: 19 de septiembre de 2025

ANSES: cuándo se cobra jubilados

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre de 2025

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre de 2025

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre de 2025

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre de 2025

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre de 2025

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre de 2025

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre de 2025

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre de 2025

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre de 2025

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre de 2025

ANSES: montos actualizados en septiembre 2025

Además del calendario, la ANSES detalló los importes que percibirán los beneficiarios tras el incremento del 1,90%:

Jubilación mínima : $390.277,17 (incluye bono de $70.000).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $326.221,74 (incluye bono de $70.000).

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez : $294.194,02 (incluye bono de $70.000).

Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17 (incluye bono de $70.000).

Cómo consultar los haberes de septiembre

Los jubilados y pensionados pueden acceder a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para: