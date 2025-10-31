EN VIVO
Calendario de pagos de ANSES noviembre 2025 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados, que incluirá ajustes por feriados y la continuidad de los aumentos y bonos vigentes.

31 de octubre, 2025 | 12.53

A una semana del inicio de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma oficial de pagos correspondiente a jubilados, pensionados, titulares de la AUH y otras prestaciones. En esta oportunidad, el calendario presenta ajustes por los feriados del mes, que impactarán en la distribución de las fechas de cobro. De acuerdo con la Resolución 1091/2024, los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados con haberes mínimos, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En tanto, los beneficiarios que perciben montos superiores a la jubilación mínima cobrarán en la segunda parte del mes.

Durante noviembre, los haberes previsionales registrarán un aumento del 2,1%, ajustado según el último dato de inflación difundido por el INDEC y en línea con el esquema de movilidad mensual vigente.

Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000, que se abona de forma completa a quienes cobran el haber mínimo y de manera proporcional para los beneficiarios que superan ese monto, sin que el total final exceda los $403.150,65. El refuerzo alcanza también a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC).

ANSES: cuánto cobran jubilados en noviembre

ANSES: Cambios en el cronograma por feriados

El mes de noviembre contará con dos días no laborables que afectan la programación de los pagos:

  • Viernes 21 de noviembre (feriado puente turístico).

  • Lunes 24 de noviembre (feriado nacional).

Por esta razón, ANSES reordenó las fechas para que todos los beneficiarios cobren dentro del mes y sin interrupciones, agrupando en algunos casos las liquidaciones de distintos grupos de DNI.

Fechas de cobro: jubilados y pensionados con haber mínimo

Terminación del DNI Fecha de cobro
0 10 de noviembre
1 11 de noviembre
2 12 de noviembre
3 13 de noviembre
4 14 de noviembre
5 17 de noviembre
6 18 de noviembre
7 19 de noviembre
8 20 de noviembre
9 20 de noviembre

Calendario de pagos ANSES en noviembre

Estos beneficiarios percibirán el haber mensual junto con el bono extraordinario y, en algunos casos, los complementos asociados a programas sociales compatibles.

Fechas de cobro: jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Terminación del DNI Fecha de cobro
0 y 1 21 de noviembre
2 y 3 25 de noviembre
4 y 5 26 de noviembre
6 y 7 27 de noviembre
8 y 9 28 de noviembre

En este grupo se concentran los jubilados con haberes medios y altos, quienes también reciben los aumentos mensuales correspondientes, aunque sin variaciones en los bonos adicionales.

Pensiones No Contributivas (PNC): calendario de pago

Terminación del DNI Fecha de cobro
0 y 1 10 de noviembre
2 y 3 11 de noviembre
4 y 5 12 de noviembre
6 y 7 13 de noviembre
8 y 9 14 de noviembre

Las PNC incluyen las pensiones por invalidez, vejez y aquellas destinadas a madres de siete hijos o más. Todas ellas percibirán el mismo esquema de aumento y el bono de $70.000 establecido por el Gobierno nacional.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $403.150,65 (haber + bono).

  • PUAM: $336.520,52 (haber + bono).

  • PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 (haber + bono).

  • PNC madre de siete hijos: $403.150,65 (haber + bono).

El bono extraordinario no sufrirá modificaciones durante noviembre, ya que mantiene el mismo valor desde marzo de 2024.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones

Los beneficiarios de la AUH y SUAF también cobrarán a partir del 10 de noviembre, según la terminación del DNI. Los montos incluyen el aumento del 2,1%, manteniendo los refuerzos complementarios de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Ambos programas se acreditan automáticamente en la misma cuenta y en la misma fecha que la asignación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo consultar el calendario de pagos

Los jubilados, pensionados y beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde el portal también se pueden verificar los montos acreditados, bonos disponibles y novedades de cada programa. No se requiere turno previo para estas gestiones, que pueden realizarse en línea, de manera gratuita y segura.

