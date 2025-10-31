Calendario de pagos de ANSES noviembre 2025 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo.

El cronograma está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones. A continuación, el detalle completo.

Calendario de pagos de ANSES para noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles del 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones familiares y universales

AUH y Asignación Familiar por Hijo : del 10 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI.

: del 10 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI. Asignación por Embarazo : del 10 al 25 de noviembre, también según la terminación del DNI.

: del 10 al 25 de noviembre, también según la terminación del DNI. Asignación por Prenatal : del 10 al 14 de noviembre.

: del 10 al 14 de noviembre. Asignación por Maternidad : entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre.

: entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre. Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): disponible del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Todos los beneficiarios pueden consultar el calendario de pagos actualizado en la página oficial de ANSES o a través de la aplicación móvil Mi ANSES.

¿De cuánto serán las jubilaciones de noviembre 2025?

En el mes de octubre, el haber mínimo para jubilados y pensionados será de $333.157,28. Con el bono mensual de $70.000 el valor se iría a $403.157,28. En tanto, el valor máximo quedará en $2.241.604,19.

Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) el monto será de $336.498,32 y la Pensión por Invalidez Laboral de $303.205,46.