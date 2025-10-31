AUH noviembre 2025: fechas de cobro y calendario de pagos de la ANSES

Calendario de pagos ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados y el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a noviembre, que se abonarán junto con los complementos habituales del organismo.

El beneficio, que alcanza a millones de familias en todo el país, incorpora un aumento del 2,08%, en línea con la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el INDEC.

ANSES: cuánto se cobra por la AUH en noviembre

Con el incremento vigente, la AUH pasa a ser de $119.691 por hijo, aunque ANSES retiene el 20% del monto hasta la presentación anual de la Libreta AUH. En consecuencia, las familias percibirán en el mes un importe neto de $95.752,80 por hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $389.732, con un pago mensual directo de $311.785,60.

Para los beneficiarios que residen en la Zona Austral —incluye provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego y regiones patagónicas— los valores se elevan a $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad, respectivamente.

Cuánto se cobra de ANSES AUH

ANSES Beneficios adicionales: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

ANSES confirmó que los titulares de la AUH recibirán también los pagos automáticos de los programas complementarios:

Tarjeta Alimentar $52.250 para familias con un hijo $81.936 para familias con dos hijos $108.062 para familias con tres o más hijos

Complemento Leche del Plan 1.000 Días, destinado a niños y niñas de hasta 3 años, actualizado a $45.142. Este refuerzo se acredita automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales.

ANSES aumento para la AUH

Calendario de pagos de la AUH – Noviembre

Los pagos se realizarán de acuerdo con el número de terminación del DNI del titular:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 8 de noviembre 1 11 de noviembre 2 12 de noviembre 3 13 de noviembre 4 14 de noviembre 5 15 de noviembre 6 18 de noviembre 7 19 de noviembre 8 20 de noviembre 9 21 de noviembre

Cómo consultar el cobro y actualizar los datos

Para verificar el día exacto de cobro y mantener actualizada la información personal, ANSES recomienda ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se pueden:

Consultar el calendario de pagos actualizado .

Verificar que los hijos estén correctamente registrados.

Modificar datos personales, domicilio o contacto.

No es necesario solicitar turno: todos los trámites pueden realizarse en línea, de forma gratuita y segura.