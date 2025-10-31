AUH noviembre 2025: fechas de cobro y calendario de pagos de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados y el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a noviembre, que se abonarán junto con los complementos habituales del organismo.
El beneficio, que alcanza a millones de familias en todo el país, incorpora un aumento del 2,08%, en línea con la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el INDEC.
ANSES: cuánto se cobra por la AUH en noviembre
Con el incremento vigente, la AUH pasa a ser de $119.691 por hijo, aunque ANSES retiene el 20% del monto hasta la presentación anual de la Libreta AUH. En consecuencia, las familias percibirán en el mes un importe neto de $95.752,80 por hijo.
En el caso de la AUH por discapacidad, el valor asciende a $389.732, con un pago mensual directo de $311.785,60.
Para los beneficiarios que residen en la Zona Austral —incluye provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego y regiones patagónicas— los valores se elevan a $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad, respectivamente.
ANSES Beneficios adicionales: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
ANSES confirmó que los titulares de la AUH recibirán también los pagos automáticos de los programas complementarios:
-
Tarjeta Alimentar
-
$52.250 para familias con un hijo
-
$81.936 para familias con dos hijos
-
$108.062 para familias con tres o más hijos
-
-
Complemento Leche del Plan 1.000 Días, destinado a niños y niñas de hasta 3 años, actualizado a $45.142. Este refuerzo se acredita automáticamente, sin necesidad de trámites adicionales.
Calendario de pagos de la AUH – Noviembre
Los pagos se realizarán de acuerdo con el número de terminación del DNI del titular:
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
|0
|8 de noviembre
|1
|11 de noviembre
|2
|12 de noviembre
|3
|13 de noviembre
|4
|14 de noviembre
|5
|15 de noviembre
|6
|18 de noviembre
|7
|19 de noviembre
|8
|20 de noviembre
|9
|21 de noviembre
Cómo consultar el cobro y actualizar los datos
Para verificar el día exacto de cobro y mantener actualizada la información personal, ANSES recomienda ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se pueden:
-
Consultar el calendario de pagos actualizado.
-
Verificar que los hijos estén correctamente registrados.
-
Modificar datos personales, domicilio o contacto.
No es necesario solicitar turno: todos los trámites pueden realizarse en línea, de forma gratuita y segura.