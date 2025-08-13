Tras el paro, el Gobierno anunció un aumento del 7,5% en salarios docentes y no docentes

Tras la media sanción al proyecto de la Ley de Presupuesto Universitario y en pleno trabajo en el Senado para poner fecha al debate en la Cámara alta, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, comunicó este miércoles que van a ejecutar un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades Nacionales entre septiembre y noviembre.

La medida, que incluye un 3,95% en los salarios de agosto, se informó tras el paro nacional que hizo el personal de las universidades este lunes, al cual la mayoría de las casas de altos estudios adhirieron en todo el país. Dijeron además que, de forma complementaria, se dispuso que el personal no docente perciba también sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo.

Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas implicarán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, lo cual quedará asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios, según señalaron desde Capital Humano.

