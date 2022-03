Aerolíneas Argentinas tuvo un resultado operativo positivo de US$ 15 millones en el verano

Aerolíneas Argentinas obtuvo un resultado operativo positivo de US$ 15 millones en la temporada de verano, según informó hoy la compañía de bandera.

Durante los dos primeros meses del 2022 la compañía estatal tuvo un resultado operativo positivo de US$ 15 millones, luego de la mayor crisis que vivió el sector aerocomercial producto de la pandemia de coronavirus.

Las fuentes indicaron que este resultado se debe, principalmente, a la recuperación y crecimiento del mercado de cabotaje.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En enero la compañía tuvo ingresos por US$ 140 millones y un resultado operativo positivo de US$ 6.660.000, mientras que en febrero los ingresos fueron por US$ 143 millones y un resultado operativo de US$ 8.410.000.

En cuanto a pasajeros transportados, eligieron volar por la compañía durante enero y febrero 1.677.581 pasajeros en toda la red de destinos de cabotaje, regional e internacional.

"Estos resultados son parte de nuestro plan de recuperación luego de la peor crisis de la industria. Estamos logrando un crecimiento muy importante en nuestra operación con una mayor productividad.", aseguró Pablo Ceriani, presidente de la compañía, en un comunicado.

En el último feriado de carnaval, Aerolíneas Argentinas alcanzó niveles similares al mismo periodo previo a la pandemia en el mercado doméstico, y entre los días jueves 24 y el 1 de marzo transportó 162.478 pasajeros dentro del país, igualando la cifra de pasajeros transportados durante los feriados de carnaval de 2020.

Esto significa que más de 27.000 pasajeros por día viajaron desde algún punto del país a otro.

“Aerolíneas Argentinas está en constante ampliación de su red de destinos y frecuencias para el mercado de cabotaje, regional e internacional”, remarcaron finalmente desde la línea de bandera.

Con información de Télam