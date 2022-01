Dólar blue hoy: bajó 10 pesos y se hundió hasta los $ 213

El acuerdo con el FMI fue un golpe al mercado. El Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por unos U$S 80 millones, para atender demanda de divisas.

Después de que el presidente Alberto Fernández haya anunciado un nuevo acuerdo con el FMI, el dólar blue tuvo una fuerte baja de 10 pesos y se vendió en los $ 213. De todos modos, se posiciona como una de las divisas más caras en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 93%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 208,992 millones, en futuros MAE U$S 26 millones y en el Rofex U$S 1.029 millones. El Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por unos U$S 80 millones, para atender demanda de divisas en el mercado.

A su vez, el dólar financiero operó dispar. El MEP o “Bolsa” cayó 2,7% hasta los $ 217,60. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) saltó 3,1% y alcanzó los $ 238,38. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas tiraron a la baja: el MEP cedió 2,3% hasta los $ 216,99, mientras que el CCL retrocedió 3,6% hasta los $ 224,77.

Por último, el dólar oficial se incrementa 0,2% y se ubica en los $110. Lo mismo ocurre con el dólar solidario, que se posiciona en los $181,50.

Guzmán descartó una devaluación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que no habrá saltos devaluatorios en la Argentina luego de conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44.000 millones de dólares contraídos por la gestión de Mauricio Macri.

"No va a haber ningún salto cambiario. La política cambiaria va a seguir en el mismo camino en que se está llevando a cabo y se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales para crear resiliencia en el frente externo y para contribuir en un mayor estabilidad de las expectativas", indicó Guzmán.

En una conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda, Guzmán sostuvo que otro de los objetivos es reforzar las reservas del Banco Central y crear un sistema de estabilidad para evitar que los cambios en los mercados impacten en la Argentina. "Buscamos que haya un crecimiento de 5.000 millones de dólares de las reservas en un año", indicó Guzmán.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández sostuvo en el anuncio del acuerdo desde la Quinta de Olivos que el entendimiento "no prevé saltos devaluatorios".