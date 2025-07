Lunes negro en Wall Street: las acciones argentinas se desplomaron 5%

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron la semana con importantes caídas, en sintonía con el contexto internacional adverso, a poco de vencer el periodo de revisión de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Los ADRs exhibieron descensos que llegan a superar el 5% este lunes, liderados por Grupo Supervielle (-6%), Grupo Financiero Galicia (-6%), BBVA (-5,07%) YPF (-4,74%), y Banco Macro (-4,56%).

A nivel local, el índice S&P Merval también operó en baja, al caer 1,38% a 2.050.019,10 puntos. Entre los mayores retrocesos aparecieron las registradas por Transener (-3,59%), Metrogas (-3,53%), Banco de Valores (-2,89%) y Transportadora Gas del Norte (-2,86%).

El registro negativo de este lunes se enmarca en un escenario adverso a nivel global, ante la incertidumbre de los inversores por la política arancelaria que implementará Trump al cumplirse el plazo de negociación con los distintos países.

Los bonos, por su parte, operaron con mayoría de bajas en la primera jornada de la segunda semana de julio. Así, los bonos soberanos se desplomaron hasta 1,3% encabezados por el Global 2046, y seguidos por el Global 2041 y el Bonar 2041, ambos con una baja de 1,1%.

Al mismo tiempo, el riesgo país volvió a registrar una suba, al volver a alcanzar los 700 puntos básicos, frente a los 679 puntos con los que terminó la semana pasada, de acuerdo a la medición de J.P. Morgan.

Sigue la depresión de reservas en el Banco Central

Las reservas internacionales del Banco Central se ubican en torno a los U$S 28.200 millones excluyendo el swap con China, la mitad del rango considerado “prudente” por el FMI para países como Argentina, según un informe de Adcap Grupo Financiero. Un estudio elaborado por Eduardo Levy Yeyati y Federico Filippini indicó que, de acuerdo a la fórmula estándar del FMI (Guía ARA 2016), el nivel óptimo de reservas debería ser de entre U$S 57.800 y U$S 78.700 millones según el régimen cambiario, mientras que el stock actual apenas cubre entre el 36% y el 49% de esa referencia.

El informe consideró que para un esquema administrado como el vigente, un objetivo intermedio sería U$S 68.000 millones, más del doble de las reservas disponibles. Este 9 de julio, el Tesoro deberá afrontar pagos de U$S 4.300 millones en Globales y Bonares, de los cuales U$S 3.700 millones están en manos de acreedores privados. Si bien los analistas coinciden en que el pago se cubrirá con fondos ya depositados, la capacidad de acumulación a futuro y el riesgo país permanecen bajo escrutinio.

Con el Board del FMI en receso estival y las reservas estancadas, la administración de Javier Milei se enfrentará al desafío de sostener los pagos de deuda sin comprometer las metas de desinflación ni el tipo de cambio, en un contexto donde el riesgo país sigue en niveles elevados y el mercado cuestiona la sustentabilidad del esquema actual.