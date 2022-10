Alicia Kirchner lanzó el plan de tarifa social Vale Santa Cruz para complementar la segmentaciión

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, lanzó hoy el programa de tarifa social "Vale Santa Cruz", tendiente a garantizar el acceso a los servicios públicos a familias y asociaciones sin fines de lucro, como complemento de la segmentación energética que lleva adelante el Gobierno nacional.

A través de las empresas de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y Distrigas S.A, el programa "Vale Santa Cruz" implementará una tarifa social mediante una serie de subsidios y bonificaciones, se informó oficialmente.

"Éste es un plan que tiene en cuenta a la gente" dijo la mandataria santacruceña en un acto que presidió en la Casa de Gobierno provincial en Río Gallegos.

Kirchner explicó la implementación del programa Vale Santa Cruz "por la segmentación energética que lanzó el Gobierno nacional" y que "cuando se la hace a través de determinados indicadores, a veces, queda mucha gente afuera".

La mandataria analizó que "se puede tener ingresos, según la segmentación que corresponda, pero no se considera si detrás de esos ingresos hay un hijo discapacitado, un mayor que necesita atención, o hay una familia que tiene que alquilar".

"Segmentar por ingresos, deja a un grupo importante de gente afuera", advirtió Alicia Kirchner, quien argumentó que "este plan aparece como un complemento".

"Vale Santa Cruz es un tema de solidaridad y de bien común. Es la posibilidad de llegar al otro", añadió.

"Esta acción de política pública la genera un estado presente, articulado, que quiere ser lo más inteligente posible, y que mira a la realidad tal y como es" agregó.

Según informó, para eso reunió a "todos los equipos de los distintos ministerios" y en un trabajo territorial "descubrimos que un diez por ciento de nuestra población que realmente lo necesita no estaba cubierta porque no tenía acceso a la tecnología o porque no comprendía cómo era la resolución, pero la realidad era que sí lo necesitaba".

"Digo 10 % porque 73.000 familias santacruceñas entran en la segmentación" acotó.

"Se trata de una medida de derechos" afirmó al tiempo que citó a José Martí para señalar que "la ayuda social, no es caridad, sino un deber".

Del acto de lanzamiento del programa Vale Santa Cruz participó la titular del PAMI, Luana Volnovich, con quien la mandataria firmó convenios para el fortalecimiento del sistema de salud público y en este contexto reflexionó que "era maravilloso cuando teníamos trailers y entregábamos anteojos en todo el país y recibíamos, así, la sonrisa de la gente".

"Eso fue anulado por el gobierno de Macri", lamentó la mandataria provincial.

Con información de Télam