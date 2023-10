El Banco Central compró dólares y lleva 35 jornadas positivas en el mercado cambiario

La racha positiva responde, en buena parte, al impulso a la liquidación de exportaciones de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador.

El Banco Central (BCRA) compró U$S 3 millones este lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios, con lo que extendió a 35 jornadas consecutivas sus intervenciones con resultado positivo. En septiembre sumó a sus reservas cerca de U$S 530 millones por esta vía, según fuentes del mercado.

La racha positiva responde, en buena parte, al impulso a la liquidación de exportaciones de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE). El mes pasado incluyó un estímulo para la exportación de soja y derivados que da libre disponibilidad del 25% de las divisas en el mercado bursátil.

Nuevo dólar soja

Esta mañana, el Gobierno formalizó vía decreto la extensión hasta el 25 de octubre del PIE, conocido como "dólar soja", que indica que el 25% del contravalor -que en el anterior era de "libre disponibilidad"- se destinará a la compraventa "con valores negociables adquiridos con liquidación en moneda extranjera y vendidos con liquidación en moneda local", en el mercado financiero, al valor del Contado con Liquidación (CCL).

Entre los fundamentos de la extensión de la medida se tuvo en cuenta que la Argentina "es un actor relevante en materia de exportación a nivel mundial de las manufacturas de la soja, productos con baja incidencia directa en la cadena de abastecimiento nacional", y todo "estímulo exportador a esos sectores redunda en ingresos fiscales incrementales a través del cobro de derechos de exportación", según se indicó en los considerandos. Por esa razón, el Gobierno consideró necesario "continuar la implementación de políticas que tiendan al fortalecimiento de las reservas del Banco Central, estimulando la generación de ingresos genuinos del Estado Nacional, producto de la exportación de mercaderías con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional".

Cierre del mercado cambiario

El denominado dólar "blue" o informal frenó su alza de cuatro jornadas consecutivas y cerró a $ 800 por unidad, sin cambios. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 1,9%, a $ 838; mientras que el MEP subió 1,7% respecto del cierre previo, a $ 710,33 en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $ 350,05, es decir, 10 centavos por arriba de la última cotización. En lo que va del año, el dólar mayorista acumula una suba del 97,53%.

Mientras tanto, el tipo de cambio minorista cerró a $367 promedio para la venta; el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $642,25, y para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,6.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 314,92 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 81 millones y el mercado de futuros Rofex por U$S 554 millones.

Con información de Télam