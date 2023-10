El trigo operó en alza, mientras que la soja y el maíz marcaron bajas en Chicago

Los precios de la soja y el maíz operaron con bajas hoy en el mercado de Chicago, por el avance de la cosecha en EEUU, mientras que el trigo finalizó la rueda con tendencia positiva, por las tensiones bélicas existentes en Medio Oriente.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,13% (US$ 0,64) hasta los US$ 464,53 la tonelada, en tanto que la posición enero retrocedió 0,15% (US$ 0,73) para quedar en US$ 471,24 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el firme avance de la cosecha norteamericana y las condiciones favorables para que acelere su progreso, indicaron los analistas de la corredora Granar.

El aceite acompañó al poroto con una caída del 2,02% (US$ 25,57) a US$ 1.237,43 la tonelada, mientras que la harina subió 0,89% (US$ 3,64) para cerrar en US$ 408,84 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,76% (US$ 1,48) y se ubicó en US$ 192,22 la tonelada, debido a la trilla estadounidense y a la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.

Por último, el trigo subió 0,79% (US$ 1,65) y se ubicó en US$ 210,45 la tonelada.

"Sin novedades de peso en la zona del Mar Negro tras los ataques rusos sobre infraestructura portuaria ucraniana en el cierre de la semana anterior, ahora se instaló como punto de atención el conflicto bélico en Medio Oriente entre Israel y Hamás, con eventuales ramificaciones hacia más países de una región muy demandante de trigo que, ante un horizonte de guerra, podría procurar incrementar sus reservas estratégicas del grano fino", explicaron desde la consultora Granar..

Con información de Télam