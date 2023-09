Córdoba: promueven nueva normativa para prevenir fraudes que afecten a los consumidores

Representantes de Defensa del Consumidor de Córdoba, de entidades bancarias y emisores de tarjetas de créditos se reunirán el 29 de setiembre en la capital provincial, para avanzar en proyectos de nuevas normativas ante el aumento de reclamos de usuarios por compras fraudulentas mediante tarjetas de crédito y débito.

De acuerdo con la información suministrada por Casa de Gobierno de Córdoba, la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Minería realizó la convocatoria de oficio a las entidades debido al “aumento de consultas registradas por parte de los consumidores y usuarios durante julio y agosto pasado”.

En esa reunión se abordarán iniciativas de nuevas normativas para ser elevadas ante el Consejo Federal del Consumo, y luego proponer para su puesta en práctica ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de prevenir acciones fraudulentas que afecten los derechos de los consumidores.

“Las principales consultas y reclamos con respecto al uso de tarjetas de crédito y débito están en relación al desconocimiento de compras de productos y/o servicios”, debido a transacciones que se realizan por terceros utilizando maniobras fraudulentas y/o delictivas, sostiene la información oficial.

Al respecto, se adelanta que entre las propuestas se plantea que mediante una nueva norma se solicite a los bancos que “reciban y hagan lugar a las bajas de productos y servicios cuando sean solicitadas por los clientes”, además de la posibilidad de que puedan realizar el pago mediante otros medios que no sea el plástico.

En el 90% de los reclamos sobre esta problemática, “el usuario y/o consumidor tiene la razón, por no haber prestado consentimiento para la compra o no ser responsables del accionar de las entidades bancarias que no han adecuado sus sistemas con las medidas de seguridad” necesarias para brindar un servicio acorde con lo normado en el Art. 19 de la Ley Nacional 24.240”, afirman desde el organismo de Defensa del Consumidor de Córdoba.

En ese sentido, se destaca que la iniciativa de la convocatoria a las partes se enmarca en una campaña de prevención y concientización acerca del uso correcto de estos medios de pago.

A la vez, se insta a los bancos emisores y a las tarjetas de crédito más conocidas del mercado (procesadoras de pagos) a que, a medida que vayan siendo notificadas por esta repartición provincial sobre los reclamos recibidos, procedan a llevar adelante instancias de conciliación a fin de evitar futuras sanciones.

Con información de Télam