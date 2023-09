Devolución del IVA: AFIP revisó más de 4.500 comercios para asegurar que cobren con tarjeta de débito

La identificación visual de los locales se realiza con una etiqueta alusiva al programa que beneficiará a cerca de 20 millones de personas.

La AFIP concretó un masivo operativo en unos 4.500 comercios de todo el país para corroborar que cuenten con los medios electrónicos que acepten las tarjetas de débito y, de esa forma, los consumidores puedan acceder a las devoluciones establecidas en el programa Compre Sin IVA.

Sobre un total de 4.524 visitados, funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto identificaron 1.473 carnicerías y verdulerías, 633 panaderías y 2.418 comercios de cercanía que cuentan con dichos medios electrónicos, informó esta tarde el organismo. La identificación visual de los locales se realiza con una etiqueta alusiva al programa que beneficiará a cerca de 20 millones de personas.

El universo de beneficiarios comprende a trabajadores que cobren salarios de hasta $708.000, monotributistas y jubilados que perciban hasta tres haberes mínimos y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y prevé la devolución de hasta $18.800 mensuales, de acuerdo con el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa.

Las acciones de control, que continuarán durante la próxima semana, fueron realizadas por más de 583 agentes de la DGI en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, y en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En caso de detectar comercios que no cuentan con dichos medios de pago habilitados, el organismo aplicará las penalidades previstas en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario.

¿Cómo funciona la devolución del IVA? El paso a paso

La devolución del IVA se realizará de manera automática y no requerirá de ningún trámite por parte del beneficiario. Cada trabajador, jubilado o monotributista tendrá derecho a una devolución de hasta $18.800 a lo largo del mes. Esta devolución se efectuará a las 48 horas de haber realizado la compra con tarjeta de débito.

El beneficio es automático y se habilita en todos los comercios, supermercados, minimercados, verdulerías, carnicerías y fruterías que vendan productos de la Canasta Básica. Además, se extiende a productos de higiene personal y del hogar. Es importante destacar que la devolución del IVA será acumulable con otros beneficios bancarios. Esto significa que los beneficiarios podrán sumar este alivio fiscal a otras promociones o descuentos que puedan tener con sus entidades bancarias.

También vale mencionar que todavía este beneficio no se aplica a las billeteras virtuales, pero sí se aplica si al utilizar una de estas, se abona con tarjeta de débito. De esta manera, no importa si es de manera física o con la app, siempre que se use una tarjeta de débito se habilitará el reintegro.

Con información de Télam