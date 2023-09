Argentina afrontará el grupo "de la muerte" ante Japón, Senegal y Polonia en el Mundial Sub-17

El seleccionado argentino de fútbol Sub-17 conoció hoy a sus complicados rivales de grupo como lo son Japón (campeón de Asia), Senegal (campeón de África) y Polonia, en el Mundial de la categoría en Indonesia, que se jugará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de 2023.

El debut de los argentinos por el Grupo D será frente a Senegal, uno de los más poderosos desde lo físico, continuará con Japón, el asiático más difícil por su poderío técnico, y cerrará la participación ante Polonia, el cuarto de la UEFA.

Todavía la FIFA, que realizó hoy el sorteo en Zurich, Suiza, no dio a conocer los días y horarios de los partidos del Mundial.

El seleccionado conducido por Diego Placente se clasificó al torneo mundialista como tercero del Sudamericano luego de una gran primera fase con Claudio Echeverri (River Plate) como principal figura.

Los más destacados de la Argentina son el mediocampista riverplatense; Gianluca Prestianni, uno de los grandes proyectos de Vélez y en la mira de Benfica de Portugal; Franco Mastantuono, una de las joyas de River, con cláusula de salido por 30 millones de euros; y el reciente convocado, nacido en Brasil y de padres argentinos, Felipe Rodríguez Gentile, más conocido como Felipinho, actualmente en Preston North End de Inglaterra y que rechazó llamados de Brasil e Inglaterra.

Los convocados, que ya se entrenan en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, son Froilán Díaz (Unión de Santa Fe); Jeremías Florentín y Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba); Franco Villalba, Juan Manuel Villalba y Gianluca Prestianni (Vélez); Agustín Obregón, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Ian Subiabre y Agustín Ruberto (River); Tobías Palacios (Argentinos Juniors); Juan Giménez y Kevin Gutiérrez (Rosario Central); Valente Pierani (Estudiantes LP); Gonzalo Escudero, Axel Cabellos y Tomás Pérez (Racing), Thiago Laplace, Mariano Gerez y Alex Valdez Chamorro (Lanús); Valentino Acuña (Newell’s); Santiago López (Independiente); Mateo Sciancalépore (Espanyol de España) y Felipe Rodríguez Gentile (Preston North End de Inglaterra).

Argentina hará una gira previa por China pensando en la preparación y con el objetivo de aclimatarse a los cambios de horarios del continente asiático.

Además, el seleccionado nacional nunca participó de una final en los mundiales de esta categoría en las 14 clasificaciones previas.

El Mundial Sub-17 lo organizará finalmente Indonesia, que perdió la posibilidad del Sub-20 por un problema político con Israel y lo tomó la Argentina, luego de que Perú dejó pasar su chance como organizador original porque según la FIFA quedó "patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo".

El sistema clasificatorio inicial tendrá seis grupos, de los cuales clasificarán el primero y el segundo de forma directa, al igual que los mejores cuatro terceros. A partir de ahí se jugarán octavos de final, cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y final.

Los máximos ganadores de la categoría son Nigeria -no se clasificó- con cinco títulos; Brasil, con cuatro; Ghana -no clasificó- y México, con dos. Francia, Arabia Saudita -no clasificó-, Inglaterra, Suiza -no clasificó- y la extinta Unión Soviética, con uno.

= Todos los grupos del Mundial Sub 17 =

Grupo A: Indonesia, Ecuador, Marruecos y Panamá.

Grupo B: España, Mali, Uzbekistán y Canadá.

Grupo C: Brasil, Inglaterra, Irán y Nueva Caledonia.

Grupo D: Japón, Argentina, Senegal y Polonia.

Grupo E: Francia, Corea del Sur, Estados Unidos y Burkina Faso.

Grupo F: México, Alemania, Nueva Zelanda y Venezuela.

Con información de Télam