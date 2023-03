Santiago del Estero, donde todo empezó

(Por Fernando Bianculli). Si hubiera que localizar geográficamente el nacimiento del fenómeno la "Scaloneta", la ciudad de Río de Janeiro corre con la ventaja de haber sido escenario de la consagración en la Copa América 2021 pero es justo recordar que Santiago del Estero, un mes antes, acogió un partido fundacional del ciclo.

"Porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá..." reivindica el cántico viral "Muchachos", transformado en himno durante el Mundial de Qatar cuando la Selección de Lionel Scaloni ya había cortado una sequía de 28 años y se encaminaba hacia la tercera estrella.

Sin embargo, aquella victoria liberadora, que acabó con la racha de finales perdidas, comenzó a gestarse en un inhóspito Estadio Único Madre de Ciudades, la noche del 4 de junio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En aquella fecha, el moderno estadio santiagueño fue sede del empate con Chile (1-1) por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 en el primer partido de la Selección tras un receso de siete meses en plena pandemia.

El partido se jugó sin público y los jugadores salieron al campo de juego con una camiseta en homenaje a Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre del año anterior.

Antes del juego, el capitán Lionel Messi participó del acto inaugural de la estatua del héroe de México '86, que se ubica en el acceso principal del Madre de Ciudades.

Cuatro campeones del mundo con participación clave en Qatar 2022 debutaron esa noche en la Selección. Emiliano "Dibu" Martínez y Cristian "Cuti" Romero integraron la formación inicial; desde el banco surgieron Julián Álvarez y Nahuel Molina.

Asimismo, Lisandro Martínez disputó sus primeros minutos oficiales con la camiseta argentina.

En Santiago del Estero, Scaloni encontró el equipo que le permitió entrar en la historia del fútbol argentino. Primero con la Copa América en Brasil, al año siguiente con la Finalissima ante Italia en Wembley y después con la Copa del Mundo en Medio Oriente.

"Me voy conforme por el hecho de que no les pesó la camiseta a ninguno. Eso me pone contento, es una buena señal. Los chicos que vienen pidiendo lugar entraron como si no fuera el primer partido y eso es importante porque este equipo necesita gente joven", analizó el DT sobre los debutantes, después del 1-1 con Chile.

Argentina formó con "Dibu" Martínez; Juan Foyth (Molina), "Cuti" Romero, Lucas Martínez Quarta (Lisandro Martínez) y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes (Exequiel Palacios) y Lucas Ocampos (Ángel Correa); Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María (Julián Álvarez).

El paso por Santiago del Estero quedó en la memoria interna de la Selección y la elección del Madre de Ciudades como primer escenario del interior del país para los festejos por la obtención de la tercera estrella reviste un carácter simbólico.

"Somos la primera provincia del interior que recibe a los campeones del mundo y estamos orgullosos. (Claudio) 'Chiqui' Tapia (presidente de AFA) le dijo al gobernador Gerardo Zamora que querían jugar aquí, ya que en Santiago del Estero se inició el ciclo exitoso de la Selección", aseguró el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, en diálogo con Télam.

Argentina jugará este martes un amistoso celebratorio ante Curazao en el Madre de Ciudades, que amplió su capacidad de 30.000 a 42.000 localidades para recibir a la "Scaloneta" por primera vez con público en sus tribunas.

Las autoridades provinciales decidieron remover de forma temporaria las butacas en los sectores Norte (platea alta y baja), Sur (alta y baja) y Este (alta) para aumentar el aforo ante la locura generada por los campeones del mundo.

El jueves pasado, en apenas una hora y 17 minutos, los fanáticos agotaron las 39.086 entradas puestas a la venta a través del sitio web Deportick con precios entre 12.000 y 45.000 pesos.

Las reservas hoteleras en Santiago del Estero capital como en la vecina ciudad de La Banda "son del 100%" y, a su vez se produjo "un derrame importante en Termas de Río Hondo", situada a 70 kilómetros, informó el titular de la Cámara de Turismo local, Miguel Figueroa.

Fanáticos principalmente de San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Misiones, Chaco, Corrientes y de todo el norte argentino tienen previsto llegar a Santiago del Estero, donde todo empezó.

Con información de Télam