Se corrió una nueva edición de CLX Night Run, una novedosa carrera nocturna

El running volvió a ser protagonista en Valencia con la cuarta edición de la CLX Night Run, una de las propuestas más llamativas del país para quienes buscan combinar deporte, música y vida sana en un mismo evento. Más de 2.500 corredores y cerca de ocho mil asistentes participaron de una noche que reafirmó el crecimiento de esta novedosa carrera nocturna.

Desde temprano, Wynwood Park se convirtió en un punto de encuentro para corredores, familias y curiosos. La entrega de kits, la Expo CLX con marcas tecnológicas, degustaciones, maquillaje deportivo y un photobooth interactivo anticiparon el clima festivo. La mezcla entre preparación física y entretenimiento marcó nuevamente el espíritu del evento.

La largada que iluminó la ciudad

A las 19, los participantes iniciaron los 7 kilómetros rumbo a la sede de MultiMax Valencia. El circuito incluyó puntos de hidratación, asistencia médica, voluntarios y un fuerte operativo de seguridad municipal. La diversidad volvió a ser un sello: equipos de entrenamiento, runners experimentados, debutantes y familias completas avanzaron juntos bajo las luces LED del recorrido.

En la categoría masculina, el primer puesto quedó en manos de Whinton Palma con un tiempo de 22:06 minutos. En la rama femenina, Edymar Brea lideró con 25:10. Ambos recibieron premios económicos, gift cards y boletos aéreos entregados en alianza con los patrocinadores.

Running, música y comunidad

Tras la premiación, la multitud se trasladó al escenario principal para disfrutar del show de Caramelos de Cianuro, que cerró la noche con clásicos y temas nuevos. Parte de los corredores incluso había participado de un encuentro previo con la banda. El ambiente musical reforzó el carácter urbano y social que distingue a esta carrera nocturna.

La organización destacó que la CLX Night Run tiene un objetivo claro: promover la actividad física como hábito saludable y accesible. La presencia de clubes como Carabobo Runners y cientos de atletas independientes volvió a demostrar que el running sigue creciendo y sumando nuevos seguidores.

Con miles de publicaciones en redes sociales y una comunidad que no deja de expandirse, la Night Run se afianzó como un evento deportivo único, donde el movimiento, la música y la vida sana se encuentran en un mismo lugar. La quinta edición ya genera expectativa entre quienes buscan una experiencia distinta dentro del mundo del running.