"Hay cuatro mil personas que no quieren que Central crezca", advirtió Belloso

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, denunció hoy que "hay un grupo de cuatro o cinco mil personas que están atacando" a la institución, que tratan de "entrar por la fuerza a la cancha" y que "no quieren" que el club crezca.

"Hay un grupo de cuatro o cinco mil personas que están atacando al club, que antes entraban gratis a la cancha, con la anterior comisión directiva, que ahora tratan de entrar por la fuerza y sin pagar, y así ocupan el lugar de los socios y de los abonados a plateas que pagan su cuota y su abono, a veces sacando de donde no tienen. Central es un club muy grande y es de los socios y de los abonados, por eso digo que esto cuatro mil hinchas no quieren que Central crezca", señaló el titular "canalla".

En una conferencia de prensa ofrecida este mediodía en el Salón Centenario del estadio Gigante de Arroyito, Belloso reveló que "en los cuatro partidos que jugamos de local tuvimos problemas con este grupo de gente que se organiza, cantan 'hicimos la caravana y entramos igual' y tratan de entrar sin entradas. En el partido con Talleres, la comisión directiva anterior dio 9.870 entradas de protocolo, que son entradas gratis, es decir que son recursos que le sacan a Central. Ningún club es viable si regala casi diez mil entradas por partido".

"Estamos viviendo un momento desagradable en la organización, no somos ajenos. Vimos que el día del partido no se respetaba al socio. Para nosotros el socio es la prioridad. Vamos a intentar que venga en familia o con quien quiera, pero que venga a disfrutar de la cancha y no a pasarla mal. Por eso estamos muy apenados que los socios la estén pasando mal", siguió.

"Tomamos la decisión antipolítica, entre comillas. Estas cuatro mil personas están atacando al club, que hoy están intentando entrar a la cancha de cualquier manera, atacando al socio, que es el dueño del club", abundó Belloso sobre los incidentes ocurridos en algunas puertas del Gigante de Arroyito, que provocaron que algunos plateístas se quedaran afuera de la cancha.

En este sentido, Belloso enfatizó que "esta gente está traicionando a los verdaderos dueños de este club, que son los socios, quienes lo van a sacar adelante. Aquí no va a venir un mesías y lo va a salvar, va a salir adelante por los socios, trabajando juntos y estando juntos, por eso les vuelvo a pedir disculpas a los socios por lo que nos toca de responsabilidad".

"De todo el operativo de un partido, no tiene la comisión directiva toda la responsabilidad. Nos sentamos innumerables veces antes de los partidos con todos los organismos de seguridad: Municipalidad, policía, Utedyc, con la gente de control, somos muy respetuosos de las instituciones, pero les pedimos por favor que su trabajo lo hagan bien. La policía nos pidió vallas, pusimos vallas; nos pidieron fenólicos, pusimos fenólicos; nos pidieron caballos, luego nos dijeron que no andaba el camión para traerlos, pusimos un camión para traer los caballos. Le pedimos que, de alguna manera, puedan diferenciar a los justos de los pecadores porque están sacando a la familia de la cancha".

El presidente "canalla" subrayó que "si hay algo que no quiero es que se vaya la familia de la cancha, queremos cuidar a la familia de Central para que siga llenando la cancha. El otro día hubo socios y abonados a plateas que se tuvieron que ir de la cancha. Socios que le pagan a (el director técnico Miguel Ángel) Russo, que les pagan a los 430 empleados, a los jugadores, por eso les pido a las instituciones que por favor esto se tiene que terminar porque está muy claro quiénes son los que generan esta situación".

Consultado sobre la situación de hinchas que entraron a las populares cuando ya estaban llenas y que fueron derivados por la policía a las plateas, Belloso respondió que "los socios hacen su reserva de popular y cuando la tribuna está llena no puede entrar más nadie, pero las plateas no son un reservorio de gente que no entra a la popular porque las plateas tienen su dueño, que es el abonado, o el hincha que la compró porque todos los partidos vendemos entre 2.500 y 3.500 plateas para no socios, es algo que la policía tiene que entender y no mandar más a gente de la popular a la platea".

Sobre la raíz del problema, el titular "canalla" detalló que "son cuatro mil personas que antes tenían todos los privilegios, que entraban gratis a la cancha y se sentaban en cualquier lado. Yo no tengo nada contra ellos, pero esto es una institución privada, no hacemos beneficencia. Esto es un club de fútbol, yo quiero tener un club con cada vez mayores ingresos para ponerlos dentro de la cancha y tener un equipo cada vez más competitivo y que podamos ser el equipo que merece ser Rosario Central. Pero si entre los mismos hinchas nos pisamos la manguera vamos a tener problemas".

Con información de Télam