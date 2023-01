Nardoni hizo la revisión médica y resta que firme su contrato como nuevo jugador de Racing

(Agrega información)

El mediocampista Julián Nardoni se hizo hoy la revisión médica en un centro del barrio porteño de Belgrano y en las próximas horas firmará su contrato para que oficialmente sea jugador de Racing.

Proveniente de Unión de Santa Fe, Nardoni, de 20 años, llega a Racing tras una operación que incluye un pago de 4.750.000 dólares, que con el agregado de impuestos y comisiones alcanzará los 6.000.000. El club "tatengue" mantiene una plusvalía del 10 por ciento de una futura venta del pase del jugador.

Ahora solo resta la firma del contrato de Nardoni para luego sumarse al plantel que dirige Fernando Gago y podría incluso formar parte de la delegación que viajará a Abu Dhabi (Emiratos Árabes) para jugar el viernes 20 ante Boca, por la Supercopa Internacional 2022.

Nardoni es el tercer refuerzo de Racing, junto con Maximiliano Moralez (libre de New York City de la MLS) y Óscar Opazo (libre de Colo Colo de Chile), sumado a los regresos de Nicolás Reniero (de Argentinos) y Héctor Fértoli (de Talleres de Córdoba).

La "Academia" jugará el próximo viernes un partido amistoso en el Cilindro ante Racing de Uruguay, luego lo hará ante Boca en Emiratos Árabes y el domingo 29 debutará en la Liga Profesional, cuando reciba a Belgrano de Córdoba en Avellaneda.

Unos llegan y otros se van, como es el caso de Carlos Alcaraz, de 20 años, quien fue transferido en 13.650.000 dólares al Southampton inglés y firmará un contrato hasta junio de 2027. En caso de una futura venta, Racing tendrá un 15 por ciento de la cifra del pase en caso de ser transferido.

Alcaraz, quien jugó 83 partidos en Racing, con 2 goles y seis asistencias, se despidió de los hinchas mediante un mensaje en la red social Instagram.

"Queridos racinguistas. ¡Hoy me toca despedirme de ustedes!. Quería agradecerles a todos por el apoyo que siempre me dieron, fueron casi 6 años en el club y casi 3 en primera. Debutar en Racing fue uno de los momentos más lindos que me tocó pasar en mis 20 años. Tuve la suerte de poder jugar con ustedes presentes y les digo que era realmente magnífico entrar al Cilindro y escucharlos gritar en todo momento", escribió Alcaraz.

"Cerramos el 2022 coronados como merecíamos y les pido que en este 2023 apoyen más que nunca al equipo que se va entregar el 120 % por la camiseta", agregó.

"Me hicieron sentir muy cómodo siempre y eso no me lo voy a olvidar nunca. Quiero dejar en claro que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Los voy a extrañar mucho y espero verlos pronto. Y como dije una vez, tenemos la hinchada más grande de Avellaneda y de Argentina. Brillará Blanca y Celeste, la Academia Racing Cub", concluye la despedida de Alcaraz.

Mientras tanto hoy el presidente racinguista, Víctor Blanco, anunció como posibilidad la incorporación del lateral izquierdo de River Plate, Elías Gómez. Esto iría de la mano con el hecho de que los "millonarios" están a punto de cerrar la incorporación de Enzo Díaz, de Talleres, de Córdoba, que juega en esa misma posición.

Por su parte el secretario técnico de la institución de Avellaneda, Rubén Capria activó, según TyC Sports, un sondeo con el veterano delantero peruano Paolo Guerrero, de 39 años, que se desvinculó recientemente del Avaí, de la segunda división de Brasil, donde vive. Por ahora todo quedó en consulta. En Racing existe la necesidad de reemplazar a Enzo Copetti, que se marchó a Charlotte FC, de la Major League Soccer (MLS).

Con información de Télam