La FIFA teme una demanda millonaria de una cervecera a raíz de la prohibición de la venta de alcohol

La FIFA teme que la cervecera estadounidense Budweiser con la cual tiene un contrato de 75 millones de dólares le inicie una demanda millonaria a causa del acuerdo del organismo con el Gobierno qatarí de prohibir la venta de alcohol en los estadios y sus adyacencias durante el Mundial.

En ese contexto, la cervecera Budweiser podría demandar a la FIFA a menos que se acuerde algún tipo de compensación, ya que la empresa tomó mal esa a prohibición a horas del inicio de Mundial.

Incluso la cervecera publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que decía "Bueno, eso es vergonzoso...", aunque el texto fue borrado pocos minutos después.

Según el diario The New York Times, se notificó que la decisión se tomó por razones de seguridad, pero el cambio al parecer fue decidido por el jeque Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, hermano del emir de Qatar.

La FIFA tiene un contrato de 75 millones de dólares con la cervecera Budweiser y según representantes de uno principales patrocinadores de la Copa del Mundo se sentían "abandonados por la FIFA de muchas maneras", señaló también el periódico británico The Guardian.

El máximo organismo del futbol aduce que "No hay impacto en la venta de Bud Zero (cerveza sin alcohol), que permanecerá disponible en todos los estadios de la Copa del Mundo de Qatar", pero Budweiser no está conforme con esa salida.

Con información de Télam