Luego de Madelón la dirigencia de Central Córdoba ya piensa en sustituto

Los dirigentes de Central Córdoba de Santiago del Estero decidieron interrumpir el contrato del director técnico Leonardo Madelón y ya comenzaron la búsqueda de reemplazante, con miras a la próxima Copa de la Liga Profesional (LPF).

Aun cuando el exDT de San Lorenzo, Rosario Central y Arsenal, entre otros, todavía no firmó la rescisión del vínculo, los directivos ‘ferroviarios’ iniciaron las conversaciones para conseguir el sustituto.

Según lo adelantado a Télam por fuentes cercanas al club santiagueño, el entrenador Omar De Felippe “le saca ventaja a los demás, porque se considera que se necesita a un DT de experiencia para esta situación” en la que Central Córdoba pugna por escapar por completo de la zona baja de la tabla de los promedios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Central Córdoba reúne un coeficiente de 1,141, al igual que Platense, solamente por encima de Sarmiento de Junín (1,122) y Arsenal (0,962), que hoy estaría descendiendo a la primera Nacional.

El equipo santiagueño sumó cuatro derrotas consecutivas en el cierre del torneo de la LPF y culminó con 29 unidades, en la 23ra. Posición, por encima de Independiente (28), Vélez Sarsfield (27), Huracán (25), Colón de Santa Fe (25) y Arsenal (22).

Los otros nombres que asoman como alternativas para sustituir a Madelón son los de Lucas Pusineri (ex Atlético Tucumán), Carlos Tevez (ex Rosario Central) y Abel Balbo (ex Estudiantes de La Plata).

Con información de Télam