San Martín de Tucumán visita a Sacachispas en la continuidad de la 13ra fecha

San Martín de Tucumán, escolta del líder Belgrano, visitará hoy a Sacachispas en la continuidad de la fecha 13 de la Primera Nacional de fútbol.

La jornada, que tendrá otros cinco partidos partidos, se abrirá a las 15.05 en el estadio Beto Larrosa y contará con la transmisión de TyC Sports.

También jugarán hoy:

Deportivo Maipú-Atlético de Rafaela (16), Mitre-Defensores de Belgrano (16.30),

-Quilmes-Guillermo Brown (17.05, TyC Sports),

-Nueva Chicago-Santamarina (19.10)

-Temperley-Gimnasia de Mendoza (21.10, TyC Sports).

Mañana martes culminará la actividad con Ferro-Brown de Adrogué (21.10 por TyC Sports).

La fecha quedará incompleta ya que el partido entre Instituto de Córdoba y Tristán Suárez fue suspendido a los 19m PT por un corte de energía eléctrica y se reanudará en fecha a confirmar.

=Posiciones=

Belgrano 31 puntos; San Martín (T) 24; Chacarita 22; All Boys, Brown (A) y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Riestra 19; Gimnasia (M), Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almirante Brown y Almagro 18; Agropecuario, San Martín (SJ) y Brown (PM) 17; Deportivo Maipú, Defensores de Belgrano y Alvarado 16; Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y Atlanta 15; Quilmes, Atlético de Rafaela y Nueva Chicago 13; San Telmo 12; Güemes (SDE) y Gimnasia (J) 11; Sacachispas, Mitre (SDE), Flandria y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez, Ferro y Temperley 9; Santamarina 8.

