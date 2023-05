Riestra y Racing no se sacaron ventaja en cierre de la Zona B de la Primera Nacional

Deportivo Riestra empató hoy por 2 a 2 ante Racing de Córdoba, en el Bajo Flores, y ambos siguen de mitad de tabla para abajo en la Zona B de la Primera Nacional, en el cierre de la decimocuarta fecha del grupo.

El mediocampista Franco Coronel (1 y 10m. ST) marcó para el equipo local; en tanto que los delanteros Lázaro Romero (5m. ST) y Milton Céliz (39m. ST) lo hicieron para el conjunto cordobés.

La igualdad colocó a Riestra en la decimotercera posición con 17 puntos, mientras que Racing es duodécimo, también con 17 unidades.

Luego a partir de las 21.30 jugaban Estudiantes de Buenos Aires y Chaco For Ever (TyC Sports), finalizarán la fecha del grupo B

También por la Zona A se medían y cerraban la fecha 16ta. Güemes de Santiago del Estero - San Martín de Tucumán (TyC Sports) y San Martín de San Juan - Guillermo Brown de Puerto Madryn.

= Resumen =

- Zona A, 16ta. fecha -

. Sábado: Deportivo Morón 1 (Coronel -de penal-) -Nueva Chicago 0; Gimnasia de Mendoza 2 (Tadeo Marchiori y Rodrigo Castro -de penal-) - San Telmo 1 (Sebastián Olivarez en contra); Defensores de Belgrano 1 (Claudio Salto, de penal) -Estudiantes (Río Cuarto) 0; Patronato 3 (Facundo Cobos -de penal-, Ignacio Russo y Mateo Levato) - Temperley 1 (Patricio Cucchi) y Almirante Brown 3 (Germán Rivero, Alan Barrionuevo y Marcos Enrique) - All Boys 0.

. Domingo: Flandria 2 (dos de Sánchez) - Agropecuario 1 (Moreyra) y Alvarado 0 - Almagro 0.

. Hoy: Güemes de Santiago del Estero-San Martín de Tucumán. Luego, a las 21:30, jugarán San Martín de San Juan-Guillermo Brown de Puerto Madryn

Libre: Defensores Unidos (Zárate).

. Posiciones: Agropecuario 26 puntos; Temperley 25; Almirante Brown 24; San Martín (SJ) y Defensores Unidos (Zárate) 23; Gimnasia (M) 21; San Martín (T), Defensores de Belgrano y Morón 20; Güemes (SdE), Almagro, Estudiantes (RC) y Flandria 19; Patronato, Brown (PM) y Chicago 18; Alvarado 16; All Boys 14 y San Telmo 12.

- Zona B, 14ta. fecha -

. Viernes: Gimnasia (Jujuy) 1-Tristán Suárez 0.

. Sábado: Deportivo Madryn 2 (L. González y Pruzzo) - Deportivo Maipú de Mendoza 3 (Sambueza -de penal-, Véliez e I. González); Villa Dálmine 0 - Aldosivi de Mar del Plata 1 (Ariel Cervera), Atlético de Rafaela 1 (Delgadillo) - Independiente Rivadavia de Mendoza 3 (Reali y Arce -2-). Quilmes 1 (Bonetto)-Chacarita 1 (Zanini)

. Domingo: Brown de Adrogué 0 - Mitre de Santiago del Estero 0 y Ferro Carril Oeste 2 (Díaz -de penal- y Herrera) - Atlanta 0.

. Hoy: Deportivo Riestra 2 (dos de Coronel) - Racing de Córdoba 2 (Romero y Céliz). Más tarde jugarán desde las 21:10 Estudiantes de Buenos Aires-Chaco For Ever (TyC Sports).

. Posiciones: Chacarita 28 puntos; Deportivo Maipú 27; Independiente Rivadavia 25; Quilmes y Rafaela 23; Ferro y Gimnasia (J) 19; Aldosivi y D. Madryn y Atlanta 18; Brown (A), Racing (C), Riestra y Mitre (SdE) 17; Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 13 y Chaco For Ever 10.

Con información de Télam