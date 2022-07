Belgrano de Córdoba suma un nuevo triunfo y se escapa en la Primera Nacional

Belgrano de Córdoba (55 puntos) derrotó esta tarde a Deportivo Maipú de Mendoza (28) por 1-0, resultado que le permitió aumentar su ventaja como líder del torneo de la Primera Nacional de fútbol, en el transcurso de la 24ta. jornada.

En su reducto inexpugnable de Barrio Alberdi, el conjunto "celeste" consiguió la victoria por medio de una conversión de Maximiliano Comba (St. 26m.), quien recogió un rebote en el arquero Juan Pablo Cozzani, luego de un disparo de Ibrahim Hésar, quien pareció haber bajado el balón con la mano en la acción previa. El árbitro Mario Ejarque convalidó la acción sin dudarlo.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Guillermo Farré extendió a 10 puntos la ventaja que posee sobre su escolta, San Martín de Tucumán (45), que en la tarde-noche del sábado igualó 0-0 con Estudiantes (32), en Caseros.

Además, el elenco "celeste" ostenta una marcha casi ideal en condición de local, ya que ganó 11 de los 12 encuentros que celebró y solamente empató sin goles con Estudiantes de Río Cuarto en junio pasado (20ma. fecha).

Otro equipo de Córdoba, Instituto (44), continúa en los puestos de vanguardia, tras doblegar como visitante a Chaco For Ever (33), por 2-1.

Patricio Cucchi (Pt. 15m.) y Franco Watson (St. 18m.) convirtieron para la "Gloria" cordobesa, mientras que David Valdez (Pt. 28m.) había empatado en forma transitoria para los chaqueños.

En el estadio Raúl Conti, el local Brown de Puerto Madryn (32) y Chacarita Juniors (32) empataron 0-0, en marcador que los deja a ambos conjuntos fuera de zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Los otros marcadores del día: San Telmo 0-Sacachispas 0; Gimnasia de Jujuy 3 (Leandro González, Guillermo Cosaro y Lucas Rebecchi)-Alvarado de Mar del Plata 2 (Jorge Ramos y Nazareno Solís); Atlético de Rafaela 1 (Marco Borgnino)-Brown de Adrogué 0; Almirante Brown 0-Almagro 0.

Los demás resultados de los partidos jugados entre jueves y sábado fueron los siguientes: Villa Dálmine 4 (Matías Molina, de penal; Francisco Nouet, Gabriel Pusula y Brian Camisassa)-Nueva Chicago 3 (Paul Charpentier, Leonel Alvarez, de penal, y Brian Guerra); Deportivo Riestra 1 (Lázaro Romero)-Quilmes 1 (Emanuel Moreno); All Boys 3 (Octavio Bianchi -2- e Ignacio Vázquez)-Ferro 1 (Juan Pablo Ruiz Gómez)

Atlanta 1 (Juan Galeano)-Tristán Suárez 0; Temperley 1 (Facundo Callejo)-Deportivo Madryn 1 (Leonardo Marinucci, de penal); Flandria 0-Estudiantes de Río Cuarto 1 (Luis Silba, de penal); Gimnasia de Mendoza 3 (Joan Juncos, Fernando Bersano y Germán Rivero)-Mitre de Santiago del Estero 0; San Martín de San Juan 3 (Matías Giménez, de penal; Sebastián González y Guzmán Pereira en contra)-Agropecuario de Carlos Casares 0; Estudiantes 0-San Martín de Tucumán 0

Mañana se completará la fecha con los partidos Güemes de Santiago del Estero-Independiente Rivadavia Mendoza (18.05, por TV) y Santamarina de Tandil-Defensores de Belgrano (21.30, por TV). Tuvo fecha libre Deportivo Morón.

Las posiciones quedaron así: Belgrano 55 puntos; San Martín (T) 45; Instituto 44; All Boys 42; Gimnasia (M) y Estudiantes Río IV 39; Brown (A) y San Martín (SJ) 38; Almagro 36; Dep. Madryn 35; Indep. Rivadavia, Riestra y Chaco For Ever 33; Chacarita, Estudiantes y Brown PM 32; Defensores de Belgrano 31; Agropecuario y Gimnasia (J) 29; Güemes y Dep. Maipú 28; Quilmes y Ferro 27; Almirante Brown 26; Dep. Morón, Mitre, Atlanta y Alvarado 25; Temperley y Nueva Chicago 24; San Telmo y Atlético de Rafaela 23; Sacachispas 22; Tristán Suárez, Flandria y Villa Dálmine 20; Santamarina 14

Con información de Télam