"Los croatas somos valientes, eliminamos al favorito", dijo Dalic

El entrenador del seleccionado de fútbol de Croacia, Zlatko Dalic, consideró hoy que el partido ante Brasil “estuvo grandioso, desde el primer minuto” y felicitó a sus dirigidos por “eliminar al favorito del torneo” en cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

Para el entrenador croata su equipo jugó mejor “cuando más importaba y otra vez confirmamos que nadie debe subestimarnos. Como siempre, mostramos orgullo, fe y coraje. Avanzamos. Otra vez dimos el máximo, fue una victoria para todos nosotros”, apuntó.

Dalic se definió como un hombre “realmente feliz porque “jugaremos la segunda semifinal consecutiva de un Mundial” e indicó que “estamos orgullosos, fuimos valientes y los croatas siempre triunfan. Enhorabuena, pero llegaremos aún más lejos".

Por su parte, el criterioso volante del Real Madrid, Luka Modric, reconoció que no son “concientes de lo que estamos haciendo, de verdad, para un país tan pequeño, que nadie creía en nosotros”.

"Hemos demostrado una y otra vez que nunca nos rendimos. Nadie creía en nosotros antes del Mundial. Decían que no íbamos a pasar de grupo, que no le ganaríamos a Japón", añadió.

"Todos son favoritos contra nosotros, pero bueno, ya dije que no nos importa que no nos tomen en cuenta. Somos un equipo muy fuerte, con mucha fe y calidad, porque sin calidad no puedes estar en semifinales", remarcó.

El centrocampista reconoció que “las sensaciones son increíbles. Estamos muy contentos por estar en otras semifinales" y al ser consultado sobre una comparación con el Mundial Rusia 2018, donde fueron subcampeones, el volante contestó: “¿Más que en 2018, más sorprendente? Es difícil comparar”.

“Ya hicimos historia, pero ahora queremos repetirlo y, ojalá, dar un paso más", dijo el jugador del Real Madrid.

Modric tuvo palabras de apoyo y afecto para su compañero en la entidad española, Rodrygo, quien falló un penal para Brasil al recordar que “yo tenía su edad, cuando fallé un penal en la Eurocopa de Turquía en 2008”.

“Quiero felicitar a Rodrygo porque tuvo la fuerza y la mentalidad para patear el penal. Este episodio lo hará más fuerte. Estoy triste por mis compañeros del Real Madrid, pero cada uno pelea por su país", indicó.

Por su parte, el arquero Dominik Livakovic, quien atajó un penal y tuvo participaciones claves en el encuentro, aseguró que son “un equipo de guerreros, un equipo que no deja de luchar en ningún momento. Llegamos a estar en desventaja, pero igualamos el partido y pudimos pasar a semifinales”

“Nunca escatimamos en el esfuerzo, ésta es la receta del éxito. Mantendremos esa naturaleza como jugadores de fútbol, es el sentimiento nuestro en la cancha y trataremos de llegar nuevamente a la final de una Copa del Mundo”, concluyó.

Con información de Télam