Goles argentinos en los cuartos de final del torneo Apertura de México

Pachuca, con un par de conversiones del delantero argentino Nicolás Ibañez, empató esta noche de visitante por 2 a 2 frente a Atlético San Luis, que anotó uno por su compatriota, el atacante Germán Berterame, en uno de los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Apertura de la MX.

En un encuentro de duelo entre arqueros argentinos: Marcelo Barovero -ex River Plate, entre otros-, por el lado de San Luis, y Oscar Ustari -ex Independiente, entre otros-, el atacante -ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Comunicaciones- marcó por duplicado (5m. PT; y 32m. ST).

Para el local, el delantero -ex San Lorenzo y Patronato- definió (25m. PT) para la igualdad parcial; y el volante uruguayo Juan Manuel Sanabria (45+4m. ST) estableció el empate definitivo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, el mediocampista Rubens Sambueza -ex River Plate- formó parte de

la plantilla titular de San Luis; al igual que el defensor Gustavo Cabral -ex Racing Club y River Plate- en Pachuca, según reflejó el sitio Flashscore.

La revancha la jugarán el próximo sábado con el cambio de localía.

Mientras que a la madrugada argentina culminará otro de los partidos de la serie entre Puebla, dirigido por Nicolás Larcamón, y América, bajo la conducción de Fernando 'Tano' Ortíz.

En tanto, mañana se completarán los partidos de ida de los cuartos de final con

Cruz Azul - Tigres UANL; y Guadalajara - Atlas, a cargo del DT Diego Cocca.

Con información de Télam