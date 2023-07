Chivas de Guadalajara gana para ser primero en la Liga mexicana

Chivas de Guadalajara se impuso anoche por 3-1 a Atlético San Luis, resultado que le permitió quedar puntero en el torneo Apertura de la primera división del fútbol de México, al proseguir la segunda jornada.

El equipo tapatío, dirigido por el serbio Veljko Paunovic, acumuló su segundo éxito en fila y encabeza las posiciones con 6 unidades.

Jonathan Padilla, Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros marcaron para el conjunto de Guadalajara, que acaba de incorporar al exatacante de Rosario Central, Luca Martínez Dupuy.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para Atlético San Luis, que reúne un solo punto en dos presentaciones, marcó el defensor español Unai Bilbao, mediante un tiro penal. En tanto, el delantero que juega para el seleccionado de Alemania y que nació en Córdoba, Mateo Klimowicz (ex Instituto), estuvo en cancha durante los últimos 20 minutos.

Toluca, con un tanto de penal del arquero brasileño Thiago Volpi, superó como visitante y por 2-0 a Cruz Azul, que tuvo en sus filas a los argentinos Carlos Rotondi (ex Defensa y Justicia) y Augusto Lotti (ex Atlético Tucumán), según reflejó ‘Flashscore’.

Además, Tigres, con los concursos de Nahuel Guzmán (ex Newell’s), Guido Pizarro (ex Lanús) y Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia La Plata), empató 1-1 en condición de visitante y frente a FC Juárez, que mostró el ingreso del exatacante de Banfield, Agustín Urzi.

En otros adelantos de viernes y sábado, Puebla 2 (un gol de Federico Mancuello)-Santos Laguna 3 (un tanto de Juan Francisco Brunetta); Necaxa 1-Tijuana 1

Hoy jugarán Pumas UNAM-Mazatlán (15.00) y Monterrey-Atlas (22.00). Quedó postergado el partido entre Querétaro-América.

Con información de Télam