Michael Cheika sostuvo que fue clave la calma y concentración del equipo

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Michael Cheika, afirmó hoy que fue clave "la calma y concentración" del equipo para vencer a Escocia 26 a 18 en el primero de los tres test match programados para este mes contra el conjunto europeo.

Al término del partido que se llevó a cabo en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Cheika se mostró satisfecho por el triunfo aunque admitió que "en la segunda parte se puso más difícil el partido pero los jugadores supieron mantener la calma y concentración en el juego".

"Eso nos parece muy importante, que el equipo sepa incluso en el momento difícil sobreponerse. Eso es algo que vimos siempre en las selecciones argentinas y en este equipo lo está aprendiendo muy bien", resaltó en conferencia de prensa.

También brindó una opinión sobre el juego desarrollado por su equipo, al señalar: "Cuando hacemos las cosas bien, suceden las cosas de manera positiva tanto en los tries como en los penales y los puntos van llegando".

De esa forma, fue importante que el equipo pudiera anotar al principio del partido, ya que "eso le dio mucha confianza a los jugadores".

A su lado Julián Montoya en primer lugar agradeció al público de Jujuy "por su cariño" con el seleccionado nacional, que no jugaba en el país hace casi tres años, y luego se mostró "orgulloso del equipo por cómo se plantó en la cancha".

"Seguramente hay un montón de cosas por corregir pero hoy estamos disfrutando", expresó el capitán de Los Pumas.

De cara a los próximos partidos en Salta y Santiago del Estero (9 y 16 de julio) ante el mismo rival, aseguró que "siempre es bueno trabajar sobre una victoria".

Sobre el recibimiento del público, reflexionó: "Estar en Argentina es algo increíble y uno no se da cuenta hasta que está acá. Lo de hoy fue impresionante, siempre queremos estar cerca de la gente" .

Del otro lado, el entrenador de Escocia, Gregor Townsend, dijo estar "decepcionado" por el resultado del partido y felicitó a la Argentina "por su excelente desempeño".

"Después de un primer tiempo que no fue bueno donde no pudimos desarrollar todo lo que hubiéramos querido, en la segunda mitad fuimos mejorando pero no nos alcanzó, aunque metimos más presión", declaró.

Y añadió: "Tenemos grandes expectativas en nuestro juego y lo que hay que mejorar se va a mejorar a nivel entrenamiento".

También afirmó que el rugby en argentina tiene "una atmósfera particular porque el rugby es espectacular", además que "aquí siempre" se sienten "bienvenidos".

Con información de Télam