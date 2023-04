Lisandro Martínez se perderá lo que resta de la temporada por la fractura en un metatarsiano del pie

El defensor argentino campeón del mundo Lisandro Martínez se perderá lo que resta de la temporada por la fractura en un metatarsiano del pie derecho, según confirmó hoy el Manchester United de Inglaterra a través de un parte médico.

"Lisandro Martínez ha sido descartado para lo que resta de temporada tras fracturarse un metatarsiano en el pie. Sin embargo, se espera que el defensor argentino se recupere por completo para estar listo en el inicio de la próxima temporada", apunta el comunicado del United.

Martínez se lesionó sobre el final del partido que el United empató 2 a 2 como local ante Sevilla de España, luego de ir ganando por 2 a 0, en el cotejo de ida de los cuartos de final de la Liga de Europa.

El ex Newell´s Old Boys y Defensa y Justicia no pudo ser reemplazado porque los "diablos rojos" ya habían realizado los cinco cambios reglamentarios y se retiró del campo de juego llevado en andas por sus dos compañeros en el equipo campeón del mundo en Qatar, los marcadores laterales del Sevilla, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

En principio, se especuló con una rotura del talón de Aquiles porque esa zona del pie derecho se le inflamó inmediatamente. La lesión ocurrió sin que el jugador entrara en contacto con ningún rival ni realizara ninguna acción brusca.

Cuando bajó la inflamación, Martínez se sometió a una revisión médica que determinó la fractura de un metatarsiano del pie derecho.

Con información de Télam