Juan Manuel Sara seguirá siendo el entrenador de Ferro

El entrenador Juan Manuel Sara continuará dirigiendo a Ferro Carril Oeste tras una reunión que mantuvo en las últimas horas con la dirigencia del club de Caballito, en la que se ratificó al DT a pesar de la mala campaña del equipo que milita en la Primera Nacional.

"Ferro entrenará en Pilar bajo las órdenes de Juan Manuel Sara, quien continuará siendo el DT", publicó la institución de Caballito en sus redes sociales, saliendo al cruce de los rumores que hablaban de una posible salida del entrenador.

Ferro, que suma 6 puntos en 21 jugados, no ganó aún como local, se ubica anteúltimo en la Zona B por encima de Chaco For Ever a tres puntos del ingreso al Reducido y a 9 de los líderes Chacarita y Quilmes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por la octava fecha, Ferro -que viene de perder en Campana ante Villa Dálmine por 2 a 0- recibirá el domingo a las 18.45 (televisa de TyC Sports) a Deportivo Maipú de Mendoza.

En cuanto a los futbolístico, el mediocampista Gastón González y el defensor Pablo Alvarado se recuperan de sus lesiones y el mediocampista Claudio Mosca fue operado "con éxito" de ligamentos y comenzó su período de recuperación que le llevará varios meses.

Con información de Télam