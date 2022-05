San Pablo, con gol de Calleri, empató el clásico con Corinthians, en Brasil

San Pablo, con gol del delantero argentino Jonathan Calleri, empató hoy 1-1 el clásico paulista con Corinthians,, por la séptima fecha del campeonato de la liga brasileña, conocido como Brasileirao.

El atacante -ex Boca Juniors y All Boys- marcó la apertura en el tiempo adicionado al final del primer tiempo; mientras que en el segundo formó sociedad con su compatriota Emiliano Rigoni (ex Independiente y Belgrano, de Córdoba).

Cerca del cierre del encuentro en el estadio Neo Química Arena, Adson señaló la igualdad para Corinthians, puntero del certamen con 14 unidades y primero junto al Deportivo Cali del grupo E de la Copa Libertadores, en el que Boca Juniors busca clasificarse.

En otro de los partidos, Fortaleza, escolta de River Plate en el grupo F de la misma competencia continental, dirigido por el cordobés Juan Pablo Vojvoda, cayó de local ante Fluminense por 1 a 0.

Luiz Henrique le brindó la victoria al conjunto que compite con Unión en el grupo H de la Copa Sudamericana y que contó de titular al delantero Germán Cano (ex Lanús, Colón de Santa Fe y Chacarita Juniors)

En tanto, los atacantes Silvio Romero (ex Independiente y Lanús) y Valentín Depietri (ex Santamarina de Tandil) participaron en Fortaleza.

Con información de Télam