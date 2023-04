Lanús quiere extender su buena racha ante el necesitado Sarmiento de Junín

Lanús, que lleva tres partidos sin conocer la derrota, buscará extender su buen momento mañana cuando sea local contra el necesitado Sarmiento de Junín, en zona de descenso, por la continuidad de la 13ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 15.30, con arbitraje de Facundo Tello, en el estadio 'Fortaleza Granate' y transmisión de TNT Sports.

Lanús llegará con 19 puntos, lejos de la zona de descenso en la que se encuentra Sarmiento (15), y con una victoria y dos empates en el camino.

Además, el entrenador Frank Kudelka recuperará a Julián Fernández, Juan Sánchez Miño y Maximiliano González aunque en principio no serían titulares.

El que continuará desafectado es el defensor Diego Braghieri, que atraviesa una contractura muscular y no llegaría al choque.

Por su parte, en Sarmiento manifiestan por lo bajo el malestar por los reiterados fallos arbitrales errados en su contra ante Argentinos Juniors (gol mal anulado), Tigre (penal no dado por mano de Agustín Cardozo y no expulsión a Mateo Retegui) y Arsenal (gol mal anulado y roja no sacada a Lucas Souto tras repartir dos trompadas y ser revisado por el VAR).

"No venimos ligando, no queremos pensar mal pero pasan cosas raras", le dijo una fuente directiva de Sarmiento a Télam.

De hecho, Israel Damonte trató de bajarle un cambio a todo en el contacto con la prensa porque les hace "mal a los jugadores" y pidió que "presten más atención" en los fallos.

Sarmiento se juega la permanencia esta temporada y actualmente ocupa la misma línea que Platense en los promedios, por lo que debieran enfrentarse en un partido desempate para quedarse en la máxima categoría, de terminar ahora.

= Posibles equipos =

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale y Brian Aguirre; Luciano Boggio, Tomás Belmonte y Lautaro Acosta; Franco Troyanski y Leandro Díaz, Franco Orozco. DT: Frank Kudelka.

Sarmiento: Sebastián Meza; David Gallardo, Juan Insaurralde, Alejandro Donatti y Gabriel Díaz; Manuel Mónaco, Manuel García, Emiliano Méndez, Fernando Martínez y Lucas Melano; Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Árbitro: Facundo Tello.

TV: TNT Sports.

Hora: 15.30.

Cancha: Lanús.

Con información de Télam