"Estoy un poco molesto porque trataron de agredirme", dijo el DT de Sarmiento

El entrenador de Sarmiento de Junín, Israel Damonte, comentó hoy que trataron de agredirlo durante el partido contra Independiente y se sintió "molesto" ante lo hinchas "negativos", en el marco de una campaña histórica de la institución juninense en la Liga Profesional.

"Estoy un poco molesto con la situación porque trataron de agredirme aunque son muchos más los que me alientan y me apoyan", describió el entrenador según reflejó el canal de Youtube "Sarmiento en datos".

"La gente que viene a tirar para adelante siempre le voy a estar agradecido y el que no, no me genera nada. El otro día cuando me echaron con Independiente, algunos me escupieron y otros me intentaron pegar. Yo le estoy agradecido a los positivos y a Sarmiento que me dio la oportunidad de trabajar y vivir en una ciudad hermosa", continuó.

La campaña de Israel Damonte al frente de Sarmiento es la más importante de la historia del club en Primera en cuanto a puntos cosechados, con 46 unidades en la tabla general en 34 partidos jugados. De hecho, Sarmiento hizo su mejor temporada en el Metro de 1981 con 30 puntos (39 si se tomara la puntuación actual) en la misma cantidad de juegos.

Además, Damonte aseguró que no tiene diferencias con sus dirigidos y que son "rumores esparcidos en las redes sociales".

"El otro día el Pata Castro y los grandes me vinieron a decir que en redes comentaban que estábamos peleados, la única diferencia que tenemos es que él es hincha de Gimnasia y yo de Estudiantes. Los respeto y nos llevamos bien con todos", explicó el DT.

Sarmiento se mantiene por el momento fuera de la zona de descenso, en la que están Aldosivi de Mar del Plata y Patronato de Paraná, aunque peleará por la permanencia hasta las últimas fechas.

De cara al partido del sábado con Arsenal, desde las 13 y con arbitraje de Andrés Merlos, el entrenador no contará con Federico Rasmussen, que llegó a cinco amarillas.

El "Verde" acumula dos derrotas (2-1 vs. Godoy Cruz e Independiente) y un empate (0-0 con Gimnasia) en sus últimas tres presentaciones como local, por lo que necesitará reencontrarse con el triunfo en el Eva Perón frente a un rival directo en la lucha por quedarse.

Con información de Télam