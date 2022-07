Hovland y McIlroy quedaron al frente en el Abierto Británico de golf

El noruego Viktor Hovland y el norirlandés Rory McIlroy quedaron como punteros del Abierto Británico de golf (The Open), cuarto y último Grand Slam de la temporada, que reparte 14 millones de dólares en premios y finalizará mañana en el Old Course de St. Andrews, en las afueras de Edimburgo, Escocia.

Hovland y McIlroy entregaron hoy una tarjeta de 66 golpes, suman 200 (-16) y llegan como favoritos al cierre.

Los siguen, a una diferencia considerable de cuatro golpes (-12), el estadounidense Cameron Young y el australiano Cameron Smith.

El número 1 del ranking mundial, el también estadounidense Scottie Scheffer, está un escalón más abajo, con -11, junto con Si Woo Kim (Corea del Sur).

Los dos argentinos que participaban del campeonato, el chaqueño Emiliano Grillo y el cordobés Jorge Fernández Valdés, quedaron ayer eliminados al no poder pasar el corte clasificatorio.

El último Grand Slam del año, luego del US Open, el Masters de Augusta y el PGA Championship, se juega en el Old Course de St. Andrews, una cancha de 7.313 yardas, par 72, que es considerada la más vieja del mundo ("cuna del golf").

Con información de Télam