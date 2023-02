Vélez lo tenía en el buche, pero Atlético Tucumán lo empató en el cierre

Vélez Sarsfield (5) desperdició esta noche una inmejorable ocasión para volver a la victoria en condición de visitante y terminó empatando 1-1 con el local Atlético Tucumán (2), en el partido que cerró la realización de la cuarta fecha del certamen de la Liga Profesional (LPF).

En el estadio Monumental José Fierro, el equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina se encaminaba hacia la obtención de las tres unidades, con un gol del paraguayo José Florentín (St. 4m.).

Sin embargo, en tiempo de descuento, en una desatención defensiva, Atlético consiguió la paridad, con una conquista del también paraguayo Marcelo González (St. 49m.)

Vélez hizo mejor las cosas durante la primera etapa. Con el criterio del pibe Elías Cabrera (apenas con un puñado de encuentros en Primera), las proyecciones de Tomás Guidara por derecha y lo que obligó Lucas Janson con sus continuos movimientos en ataque, el "Fortín" le dio un trato más prolijo al balón.

Lo cierto es que, a tono con lo que supo mostrar en lo que va del campeonato, el equipo de Liniers padeció con la falta de finalización de maniobras: hizo bien las cosas hasta tres cuartos de cancha y luego ese mejor accionar se desvanecía.

Así y todo, el elenco del "Cacique" Medina tuvo sus chances para decretar la apertura como un cabezazo de Florentín, que salió desviado; o un tiro libre de Cabrera, que encontró un rebote en la barrera y casi se le mete al arquero Marchiori.

Atlético Tucumán fue una mueca de lo que supo exhibir en el torneo pasado. Un equipo lento, sin ritmo. Además, el ‘Decano’ estuvo aturdido en el bloque defensivo cuando el rival lo presionó bien alto. Lo mejor del local se dio cuando Mateo Coronel pudo prevalecer sobre el sector derecho y generarle algunos inconvenientes a la marca de Ortega.

En el segundo período, Vélez pudo golpear en la primera que dispuso: un tiro libre con rosca de Cabrera que llegó a la cabeza del paraguayo Florentín, quien picó habilitado desde atrás y sometió al guardavallas Marchiori. La revisión del VAR, que evaluaba una eventual posición adelantada, demoró la convalidación de la conquista.

La desventaja no aceleró la reacción del "Decano", que siguió con los mismos errores y mismas imprecisiones. Por el contrario, Vélez pareció ordenarse mejor con los ingresos de Bou y Julián Fernández. En suma apostó a un 4-4-2 y quedó preparado para la contra. Un tiro en el travesaño de Florentín privó a los visitantes de festejar el segundo.

El uruguayo Diego Godín, quien retornó hoy a la actividad oficial después del Mundial Qatar 2022, se retiró lesionado con una molestia en el gemelo y propició el ingreso del pibe Valentín Gómez. La entrada de Pratto también dejó en evidencia la estrategia del DT Medina: tenencia de balón para abastecer en una estocada y tratar de liquidar la historia.

Casi ocurre a los 37m., cuando el delantero asistió a su compañero Janson y el ex Tigre la mandó arriba desde una posición favorable.

Atlético, con tozudez pero falto de claridad, merodeó el área del uruguayo Burián en los minutos finales y envió centros desde diferentes puntos.

Y en uno de ellos, a los 49m., cuando los hinchas locales ya asomaban resignados, una pelota al área que no supo despejar el fondo velezano permitió la aparición del paraguayo Marcelo González, que le pegó en forma defectuosa, la empujó al gol y decretó el 1-1

El equipo de Liniers, que no supo defenderse con la pelota en el tramo final, se quedó con 5 unidades en la clasificación.

Por el contrario, la escuadra tucumana acumula apenas dos puntos, junto con Banfield, con lo que asoma solamente por encima de Colón de Santa Fe, Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Vélez se enfrentará a Boca este sábado a las 21.30 en el estadio José Amalfitani, mientras que Atlético Tucumán visitará el domingo a las 17.00 al encumbrado Defensa y Justicia.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De la Fuente, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Diego Godín, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Elías Cabrera, Nicolás Garayalde y José Florentín; Santiago Castro, Abiel Osorio y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Goles en el segundo tiempo: 4m. Florentín (VS); 49m. Marcelo González (AT)

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Walter Bou por Cabrera y Julián Fernández por Castro (VS) 21m. Ignacio Maestro Puch por Estigarribia y Marcelo González por A. Sánchez (AT); 28m. Cristian Menéndez por Ruiz Rodríguez (AT); 30m. Renzo Tesuri por De la Fuente (AT); 33m. Lucas Pratto por Osorio y Valentín Gómez por Godín (VS); 35m. Braian Guille por Cabral (AT); 43m. Juan Ignacio Méndez por Janson (VS)

Incidencia en el segundo tiempo: 50m. expulsado Pereyra (AT)

Amonestados: Cabral, Acosta, Bianchi (AT) Garayalde, Brizuela, Pratto (VS)

Cancha: Monumental José Fierro (Tucumán).

Arbitro: Nazareno Arasa.

Con información de Télam