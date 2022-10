San Pablo, con gol de Calleri, venció a Goianiense y se acerca a Libertadores en Brasil

San Pablo, con gol del delantero argentino Jonathan Calleri, venció esta noche a Goianiense por 2 a 1, en el estadio Morumbí, por la fecha 34 del torneo conocido como Brasileirao y quedó a un punto de de Atlético Paranaense y Atlético Mineiro, que son los dos últimos que están clasificando para la Copa Libertadores 2023.

El equipo paulista suma 50 unidades, ubicado octavo en las posiciones con ingreso a la Copa Sudamericana, pero los otros dos citados (51) se ubican 6to y 7mo, respectivamente, por lo quedó a un paso de poder superarlos.

Calleri, ex Boca Juniors y All Boys, marcó la apertura para los dirigidos por Rogerio Ceri, a los 22 minutos del primer tiempo; en el segundo, igualó transitoriamente Baralhas; y en tiempo adicionado al final, Luan Santos marcó para la victoria local.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

San Pablo, que en el segundo período le dio ingreso al volante Giuliano Galoppo, exBanfield, cuenta en Calleri con el tercer mejor goleador del certamen, con 16 anotaciones, 4 menos que el líder su compatriota Germán Cano, de Fluminense, y 2 menos que el escolta Pedro Raúl, de Goias.

En Goianiense se desempeñó al frente del ataque Pedro Churín, ex Independiente, Platense y Los Andes.

Por su parte, Fortaleza, al mando del cordobés Juan Pablo Vojvoda, superó a Coritiba por 3 a 1, en el estadio Castelao, con lo que se ubica noveno con 48 puntos, en el grupo para la Sudamericana, aunque también con amplias chances de pugnar por la Libertadores.

Precisamente, por esta meritoria campaña que se inició en puestos de descenso al comienzo de la temporada, el "Tricolor do Pici" se aseguró la permanencia a falta de cuatro fechas para finalizar el certamen, gestada por Vojvoda, que es el principal candidato a ganar el premio al mejor entrenador del año en Brasil.

El triunfo de Fortaleza, se consumó por medio del doblete de Juninho Capixaba y el restante de Romarinho, con la participación titular del defensor Emanuel Brítez (ex Independiente, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe) y el ingreso del atacante Silvio Romero (ex Independiente y Lanús) en el segundo tiempo.

Para el visitante, que sufrió la expulsión del zaguero uruguayo Guillermo De Los Santos, descontó Matheus Cadorini, de acuerdo a lo señalado por el medio Globo Esporte.

Mineiro, que le ganó 1 a 0 a Juventude, con la conversión de Dodó, contó desde el inicio con Cristian Pavón (ex Boca Juniors) e Ignacio Fernández (ex River Plate, Temperley y Gimnasia La Plata) más el ingreso de Matías Zaracho (ex Racing Club) en la segunda etapa.

En el último encuentro de la velada, con gol de Pepe, Cuiabá venció 1 a 0 a Avaí. con lo que por ahora salió del lote de los cuatro que descienden al sumar 34 unidades, al igual que Ceará, al que sumergió en esa zona roja por contar con más partidos ganados: 8 contra 6.

= Posiciones =

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Palmeiras7434211125922+37

2Internacional6434171345230+22

3Flamengo613418795632+24

4Fluminense5834177105540+15

5Corinthians573316983932+7

6Paranaense5134149114143-2

7Atl. Mineiro5134131293933+6

8San Pablo5034121484836+12

9Fortaleza 4834139123734+3

10Botafogo 4734138133638-2

11América MG4634137143336-3

12Santos 43341110134033+7

13Goias 42331012113743-6

14Bragantino41341011134647-1

15Coritiba 3534105193456-22

16Cuiabá 3434810162637-11

17Ceará 3434616123036-6

18Goianiense333489173451-17

19Avaí 283477202856-28

20Juventude2134312192661-35

-Del primero al séptimo clasifican a Copa Libertadores 2023.

-Del puesto 8 al 13 van a Copa Sudamericana 2023.

-Los últimos 4 descienden.

Con información de Télam