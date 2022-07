San Martín (T) ganó en San Juan y es el nuevo escolta en la Primera Nacional

San Martín de Tucumán se convirtió en el nuevo escolta de Belgrano de Córdoba en el torneo de la Primera Nacional de fútbol, al vencer esta tarde de visitante a San Martín de San Juan por 2 a 0 en un partido de la 26ta fecha.

Los goles del equipo tucumano fueron anotados por Gustavo Abregú (23m ST) y Juan Miritello (37m ST).

Con la victoria, San Martín de Tucumán llegó a los 49 puntos, quedó a siete de Belgrano (único líder con 56) y le arrebató el segundo puesto a Instituto de Córdoba, que se quedó en 47 tras perder ayer de visitante con Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más tarde jugarán Atlético de Rafaela-Brown de Puerto Madryn y Deportivo Morón-Estudiantes de Río Cuarto.

La jornada se había puesto en marcha ayer con estos resultados:

Temperley 0 - Alvarado de Mar del Plata 0, Gimnasia de Jujuy 2 - Nueva Chicago 0, Villa Dálmine 2 - Quilmes 0, San Telmo 0 - Agropecuario 0, Almirante Brown 2 - Deportivo Maipú 1, Güemes (SDE) 1 - Mitre (SDE) 1, Atlanta 0 -Defensores de Belgrano 2, All Boys 2 - Sacachispas 1, Santamarina 2 - Chacarita Juniors 1, Chaco For Ever 1 -Tristán Suárez 0, Belgrano 1 - Independiente Rivadavia 1, Gimnasia (M) 2 - Instituto 0, Flandria 0 - Almagro 3.

El partido entre Deportivo Riestra y Ferro Carril Oeste se suspendió por una intoxicación masiva de los jugadores del equipo de Caballito. Tuvo fecha libre Deportivo Madryn.

Principales posiciones: Belgrano 56; San Martín 49; Instituto 47; All Boys 45; Gimnasia (M) 43; Almagro 42; Estudiantes (RC) 40.

Con información de Télam