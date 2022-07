San Martín de Tucumán recibe a Santamarina con el objetivo de ser único escolta

San Martín de Tucumán (41 puntos) buscará hoy convertirse en el único escolta del líder Belgrano de Córdoba (53) cuando reciba a Ramón Santamarina de Tandil en uno de los partidos que cerrarán la 23ra. fecha de la Primera Nacional.

La jornada de este lunes tendrá los siguientes partidos:

Defensores de Belgrano-Atlético de Rafaela (17.35), Alvarado de Mar del Plata-Almirante Brown (19.40) y San Martín de Tucumán-Santamarina de Tandil (21.40). Todos los encuentros serán televisados por la señal TyC Sports.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los otros marcadores, en partidos jugados entre viernes y sábado, fueron los siguientes: Ferro 0-Gimnasia de Mendoza 0; Nueva Chicago 0-Belgrano de Córdoba 1; Brown de Adrogué 2-Brown de Puerto Madryn 0; Tristán Suárez 2-Estudiantes 0; Almagro 1-Villa Dálmine 0; Independiente Rivadavia Mendoza 1-All Boys 1.

Agropecuario de Carlos Casares 1-Atlanta 0; Quilmes 0-Guemes de Santiago del Estero 2; Deportivo Morón 1-Temperley 1; Deportivo Maipú de Mendoza 2-Deportivo Riestra 2.

Domingo: Instituto 2- San Martin de San Juan 1; Estdiantes de Rio Cuarto 3- Gimnasia de Jujuy 1; Deportivo Madryn 3-Flandria 2; sacachsipas 0-Chaco For Ever 1, Mitre 2- San Telmo 1.

Tuvo fecha libre Chacarita Juniors.

Posiciones: Belgrano 53; San Martín (Tucumán) e Instituto 41; All Boys 39; Brown (A) 38; Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) 36; San Martín (SJ) y Almagro 35; Dep. Madryn 34; Independiente Rivadavia y Chaco For Ever 33; Riestra 32

Chacarita, Estudiantes y Brown PM 31; Defensores de Belgrano 30; Agropecuario 29; Güemes y Dep. Maipú (a) 28; Ferro 27; Quilmes y Gimnasia (J) 26; Mitre, Alvarado y Dep. Morón 25; N. Chicago 24; Temperley 23; Almirante Brown, Atlanta y San Telmo 22; Sacachispas 21; Tristán Suárez y Flandria 20; Atlético de Rafaela 19; Villa Dálmine 17; Santamarina 14

(a) Se le descontaron tres puntos por incidentes de sus parciales.

Con información de Télam